Боевой радиус более 1600 км: в США раскрыли первые характеристики истребителя 6 поколения F-47

Истребитель шестого поколения F-47 от Boeing США получил первые объявленные характеристики. Он будет иметь боевой радиус в более 1600 километров, максимальную скорость в более 2 Маха и уровень малозаметности обозначен как Stealth++.

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Характеристики нового американского истребителя обнародовал в сети Х начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Олвин.

"Наши воздушные силы будут продолжать быть лучшим в мире примером скорости, маневренности и летальности. Модернизация означает использование набора ресурсов, которые создают уникальные дилеммы для противников — соответствие возможностей угрозам — одновременно удерживая нас на правильной стороне кривой затрат", — написал он.

Начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Олвин сравнил между собой истребители 5 и 6 поколения и показал их различия, а также продемонстрировал будущие "истребительные беспилотники" программы Collaborative Combat Aircraft (CCA) ВВС США. Хотя графика носит очень обобщенный характер, она демонстрирует первые официальные показатели для некоторых из этих самолетов, в частности, что истребитель Boeing F-47 Next Generation Air Dominance будет иметь боевой радиус "1000+" морских миль (более 1600 километров).

Как пишет издание TWZ, боевой радиус более 1000 морских миль является значительным улучшением по сравнению с другими истребителями, которые сейчас есть на вооружении США, но отмечают, что он не такой радикальный, как некоторые могут считать необходимым для противостояния передовой ПВО противника в течение многих десятилетий вперед. Скорость F-47 будет превышать 2 Маха.

В заметке Олвина также отмечается, что программа F-47 будет включать 185 самолетов, по крайней мере, как это планируется на данный момент. Это соответствует многолетним заявлениям бывшего министра ВВС Фрэнка Кендалла относительно того, сколько пилотируемых самолетов NGAD, вероятно, приобретут ВВС США. Учитывая то, что, по его словам, цена самолета будет чрезвычайно высокой, более чем в три раза дороже текущих истребителей, вероятно, будет построено около 200.

Согласно графике, F-47 будет иметь технологию "Stealth++" в отличие от "Stealth+" F-22 и "Stealth" F-35. Что именно кроется за этими "++" в числовом выражении неизвестно, как и эффективная площадь рассеивания американских малозаметных самолетов. Но для F-35 порой фигурирует параметр ЭПР в лобовой проекции 0,005 м2, а для F-22 — 0,0001 м2. То есть F-47 будет иметь еще меньшую заметность.

Графика ВВС США указывает, что F-47 начнет действовать между 2025 и 2029 годами.

"F-47 будет летать в течение этого срока", — сказал представитель ВВС США изданию, когда его попросили предоставить дополнительные разъяснения.

На графике показаны закупки CCA на сумму более 1000 единиц — это не обязательно будут QF-42A или QF-44A, а будут закуплены в несколько этапов CCA.

Кроме того, на обнародованной инфографике также показаны характеристики будущих дронов-истребителей, которые еще необходимо выбрать между YFQ-42A от General Atomics и YFQ-44A от Anduril. Но оба должны иметь боевой радиус в более 700 миль (более 1100 км).

Напомним, что ранее сообщалось, что США столкнулись с бешеными затратами из-за ядерных ракет LGM-35A Sentinel. Воздушным силам придется выкопать совершенно новые шахты для ядерных ракет LGM-35A Sentinel, что превысит запланированные расходы и графики по реализации этой ядерной программы.