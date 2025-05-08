Проседают в графике: США столкнулись с бешеными расходами из-за ядерных ракет LGM-35A Sentinel

В США Воздушным силам придется выкопать совершенно новые шахты для ядерных ракет LGM-35A Sentinel, что превысит запланированные расходы и графики по реализации этой ядерной программы.

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Об этом пишет издание Аіг Force Times.

О безумных дополнительных расходах стало известно после того, как выяснилось, что существующие шахты, в которых размещались межконтинентальные баллистические ракеты Minuteman III, нельзя адаптировать для запуска ракет Sentinel, как планировалось ранее, поскольку испытательный проект на космической базе Ванденберг в Калифорнии показал, что такой подход в будущем приведет к проблемам.

"Поскольку программа [Sentinel] продолжает проходить реструктуризацию, анализ Воздушных сил продолжает подтверждать неприемлемые риски для стоимости, графика и производительности системы вооружения, вытекающие из первоначальной базовой стратегии переоборудования шахт Minuteman III", — заявил представитель Воздушных сил США.

Он добавил, что из-за того, что сначала шахты хотели переоборудовать, но сейчас вынуждены рыть новые, это повлечет новые расходы и отставание от запланированных графиков.

"Чтобы смягчить этот и другие риски, ВВС планируют построить новые ракетные шахты на недвижимости, преимущественно принадлежащей ВВС, что означает повторное использование существующих ракетных площадок, но не 55-летних шахт", — продолжил спикер.

Sentinel — это программа ВВС по замене существующих МБР Minuteman III — наземной части ядерного сдерживания Соединенных Штатов — которым более полувека и которые подходят к концу своего срока службы.

Первоначально ожидалось, что стоимость проекта будет 77,7 миллиарда долларов, но прогнозируемые будущие расходы настолько значительно превысили бюджет, что в январе 2024 года это повлекло процесс пересмотра, известный как критическое нарушение закона Нанна-Маккерди.

После этого обзора Пентагон в прошлом году пришел к выводу, что Sentinel слишком важен для национальной безопасности, чтобы от него отказаться, но приказал ВВС реструктуризировать его, чтобы контролировать расходы. Дальнейшие исследования программы показывают больше потенциальных проблем.

Напомним, что Пакистан запасся ракетами Fatah с дальностью до 400 км против С-400. СМИ считают, что Исламабаду с технологиями помог Пекин.