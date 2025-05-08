Пакистан запасся ракетами Fatah с дальностью до 400 км против С-400: кто ему помог

Вооруженные силы Пакистана проводят военные учения под условным обозначением "Индус", во время которых в частности состоялся пуск управляемой ракеты семейства Fatah на 120 километров. В Минобороны страны никаких сведений по этому поводу раскрывать не стали.

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Впрочем, журналисты заинтересовались, откуда у Пакистана взялись такие ракеты. Об этом пишет Defence Express.

Портал Janes в своей публикации указывает, что вооруженные силы Пакистана имеют два типа ракет — Fatah-1 с дальностью пуска до 140 километров и Fatah-2 с дальностью пуска до 400 километров. Об этих ракетах стало известно несколько лет назад, и в открытом доступе есть данные по поводу этого вооружения.

Так, Fatah-1, длиной 8 метров, имеет дальность 140 километров, а для наведения на цель используется сочетание GPS и INS. Отклонение от цели составляет 50 метров. Fatah-2 длиной 7,5 метров и имеет дальность 400 километров. Для наведения на цель используется сочетание GPS и GNSS, круговое отклонение от цели тоже составляет 50 метров.

После того, как стало известно, что в арсенале Пакистана появились такие ракеты, военные обозреватели начали выяснять, откуда Исламабад взял необходимые технологии для их изготовления и обнаружили, что Fatah очень похож на китайскую ракетную систему A200, которую, например в Беларуси получила название "Полонез".

Впрочем, эксперты также отмечают, что есть некоторые нестыковки в массогабаритных показателях этих двух ракет. Известно, что основным типом ракет к тому же "Полонезу" является M200, где стартовая масса составляет аж 750 километров, что вдвое больше чем у пакистанских ракет семейства Fatah.

"То есть здесь открытым является вопрос о том, какую часть необходимых технологий для этого "убийцы индийских С-400" мог дать Китай, а какую часть — создал сам Пакистан", — отметили в Defence Express.

Напомним, что Индия разрабатывает баллистические ракеты корабельного и подводного базирования, а также сотрудничает с Россией в разработке крылатых ракет.