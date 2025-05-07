Война между Индией и Пакистаном: какой арсенал баллистических и крылатых ракет имеет Дели

В ночь на 7 мая Индия нанесла ракетный удар по территории Пакистана. Минобороны Индии отчиталось, что было применено "ракетное вооружение всех родов войск" и что объекты пакистанских правительственных войск удару не подверглись.

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По данным аналитического центра CSIS, Индия разрабатывает баллистические ракеты корабельного и подводного базирования, а также сотрудничает с Россией в разработке крылатых ракет.

Отмечается, что индийский ракетный арсенал служит нескольким целям в оборонной стратегии страны. Прежде всего, он поддерживает позицию Дели по ядерному сдерживанию своих главных противников Пакистана и Китая. Это побудило Индию разрабатывать ракеты большей дальности и диверсифицировать свои платформы доставки за пределы мобильных ракет наземного базирования. С этой целью Индия разрабатывает баллистические ракеты корабельного и подводного базирования, а также сотрудничает с Россией в разработке крылатых ракет.

Также сообщается, что по мере развития ракетного арсенала Индии, может меняться и ее ядерная доктрина. Это потенциальное развитие событий подчеркивается, например, инвестициями Индии в технологию нескольких независимо управляемых разогнанных боеголовок (РГЧ). Тем не менее, в Индии мало обсуждается вопрос отказа от заявленной политики неиспользования ракет первой.

Как пишет издание Defence Express, в инфографике аналитического центра CSIS исключительно "конвенционное" снаряжение там имеет только BrahMos, пусковые установки под которые имеют в частности сухопутные войска Индии. По крылатой ракете Nirbhay — заявляется опция как ядерного, так и "конвенционного" снаряжения также.

Кроме этого баллистические ракеты Agni — заявляются как исключительно ядерное снаряжение, а ракеты типов Agni-I, Agni-II, Agni-III и Prithvi-II находятся в пользовании ракетных бригад Сухопутных войск Индии и Стратегических сил сдерживания Индии.

В арсенале страны есть дальнобойные ракеты BrahMos воздушного базирования и Scalp-EG французского производства и израильские аэробаллистические ракеты Rampage, которые входят в состав вооружения индийских палубных самолетов МиГ-29К.

На начало прошлого года Стратегические силы сдерживания Индии насчитывали 4 ракетные бригады с 4 пусковыми установками под Agni-III в распоряжении, минимум с 8 пусковыми установками под Agni-II, минимум 12 пусковыми установками под Agni-I и около 40 пусковыми установками под баллистические ракеты Prithvi-II. Операционный статус КР типа Nirbhay и БРСД типа Agni-V выглядит не до конца понятным в перечне индийского ракетного вооружения.

Сухопутные войска Индии, как было заявлено, имеют 3 ракетных полка на 15 наземных пусковых под PJ-10 Brahmos, 2 ракетные бригады на 30 пусковых установок под Prithvi-II, 1 ракетную бригаду на 12 пусковых Agni-I и одну ракетную бригаду на 12 пусковых под ракеты Agni-II. Также имеется некоторое количество пусковых установок под Agni-III.

Напомним, что Индия занимает 4 место в рейтинге самых мощных армий мира Global Firepower, тогда как Пакистан на 12 месте. Недавно Индия значительно увеличила свой оборонный бюджет, значительно опередив Пакистан