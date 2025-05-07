Війна між Індією і Пакистаном: який арсенал балістичних та крилатих ракет має Делі

В ніч проти 7 травня Індія завдала ракетного удару по території Пакистану. Міноборони Індії відзвітувало, що було застосовано "ракетне озброєння усіх родів військ" та що об’єкти пакистанських урядових військ удару не зазнали.

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За даними аналітичного центру CSIS, Індія розробляє балістичні ракети корабельного та підводного базування, а також співпрацює з Росією у розробці крилатих ракет.

Зазначається, що індійський ракетний арсенал служить кільком цілям у оборонній стратегії країни. Перш за все, він підтримує позицію Делі щодо ядерного стримування своїх головних противників Пакистану та Китаю. Це спонукало Індію розробляти ракети більшої дальності та диверсифікувати свої платформи доставки за межі мобільних ракет наземного базування. З цією метою Індія розробляє балістичні ракети корабельного та підводного базування, а також співпрацює з Росією у розробці крилатих ракет.

Також повідомляється, що у міру розвитку ракетного арсеналу Індії, може змінюватися і її ядерна доктрина. Цей потенційний розвиток подій підкреслюється, наприклад, інвестиціями Індії в технологію кількох незалежно керованих розігнаних боєголовок (РГЧ). Тим не менш, в Індії мало обговорюється питання відмови від заявленої політики невикористання ракет першою.

Як пише видання Defence Express, у інфографіці аналітичного центру CSIS виключно "конвенційне" спорядження там має лише BrahMos, пускові установки під які мають зокрема сухопутні війська Індії. По крилатій ракеті Nirbhay – заявляється опція як ядерного, так і "конвенційного" спорядження також.

Крім цього балістичні ракети Agni — заявляються як виключно ядерне спорядження, а ракети типів Agni-I, Agni-II, Agni-III та Prithvi-II є у користуванні ракетних бригад Сухопутних військ Індії і Стратегічних сил стримування Індії.

В арсеналі країни є далекобійні ракети BrahMos повітряного базування та Scalp-EG французького виробництва і ізраїльські аеробалістичні ракети Rampage, які входять до складу озброєння індійських палубних літаків МіГ-29К.

На початок минулого року Стратегічні сили стримування Індії налічували 4 ракетні бригади з 4 пусковими установками під Agni-III у розпорядженні, мінімум з 8 пусковими установками під Agni-II, мінімумом 12 пусковими установками під Agni-I та близько 40 пусковими установками під балістичні ракети Prithvi-II. Операційний статус КР типу Nirbhay та БРСД типу Agni-V виглядає не до кінця зрозумілим у переліку індійського ракетного озброєння.

Сухопутні війська Індії, як було заявлено, мають 3 ракетні полки на 15 наземних пускових під PJ-10 Brahmos, 2 ракетні бригади на 30 пускових установок під Prithvi-II, 1 ракетну бригаду на 12 пускових Agni-I і одну ракетну бригаду на 12 пускових під ракети Agni-II. Також є деяка кількість пускових установок під Agni-III.

Нагадаємо, що Індія займає 4 місце у рейтингу найпотужніших армій світу Global Firepower, тоді як Пакистан на 12 місці. Нещодавно Індія значно збільшила свій оборонний бюджет, значно випередивши Пакистан