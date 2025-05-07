Війна між Індією і Пакистаном: чия армія сильніша і що має на озброєнні (інфографіка)

Напруженість між Індією та Пакистаном зростає. Країни обмінялися низкою ударів. Індія заявила, що її атаки були спрямовані на дев'ять різних об'єктів, які вона назвала "терористичною інфраструктурою", а у Пакистані заявили про атаку на мечеть і цивільні об'єкти та загиблих громадян.

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Загострення відносин між Пакистаном та Індією почалось 23 квітня, коли обидві країни почали звинувачувати одна одну у причетності до теракту у регіоні Кашмір, який стався 22 квітня. Після стрілянини у гірському курортному селищі Пахалгам, де озброєні бойовики вбили 26 людей, а ще кілька отримали поранення, Індія призупинила видавання нових віз громадянам Пакистану й анулювала видані раніше. Також вона закрила ключовий перехід на кордоні з Пакистаном, через який пересувалися люди та доправлялися товари.

Обмін ударами, є загиблі і поранені

6 травня Індія та Пакистан обмінялися серією ударів. Кількість жертв транскордонного обстрілу з індійського боку у Пакистані зросла до 10, підтвердив BBC високопосадовець армії. Усі випадки смерті були зареєстровані в окрузі Пунч, який розташований поблизу лінії контролю – фактичного кордону між Індією та Пакистаном.

Ісламабад заявив, що було завдано ударів по шести пакистанським об'єктам, і що жоден з них не був табором бойовиків. За словами представника пакистанської армії, щонайменше 26 мирних жителів загинули та 46 отримали поранення.

В індійських військових колах поширюють інформацію, що ракетні удари було завдано по базах ісламістських угруповань. Пакистанська армія заявила, що удари прийшлися по районах із цивільним населенням, а не по терористам. За її даними, індійські літаки запустили ракети зі свого повітряного простору.

Представник армії Пакистану Ахмед Шаріф сказав BBC, що серед загиблих двоє дітей. Один із ударів, як стверджує Шариф, припав по мечеті.

"Розвідка та моніторинг терористичних модулів, що базуються в Пакистані, показали, що подальші напади на Індію неминучі, тому необхідно було завдати превентивних та запобіжних ударів", — заявив на брифінгу міністр закордонних справ Індії Вікрам Місрі, високопосадовець міністерства закордонних справ.

Ісламабад назвав напад "відвертим актом війни" та заявив, що повідомив Раду Безпеки ООН, що Пакистан залишає за собою право належним чином реагувати на індійську агресію. Генерал-лейтенант Ахмед Шаріф Чаудрі, речник пакистанських військових, заявив, що Пакистан "відповість на цю агресію в той час, у тому місці та засобами, які ми самі оберемо".

"Усі ці зіткнення були здійснені як оборонний захід", – сказав Чаудрі. "Однак ми вживемо всіх необхідних заходів для захисту честі, цілісності та суверенітету Пакистану будь-якою ціною".

Реакція політиків на обмін ударами між Індією і Пакистаном

Окремі індійські політики висловили задоволення ударами по території, контрольованій Пакистаном.

"Перемога матері Індії", – написав міністр оборони Індії Раджнатх Сінгх на X.

Головна опозиційна партія Індії, Конгрес, закликала до національної єдності та заявила, що "надзвичайно пишається" армією країни.

"Ми аплодуємо їхній рішучості та мужності", – сказав президент партії Конгресу Маллікарджун Харге.

Як пише DW, прем'єр-міністр Пакистану назвав "актом війни" атаку Індії. Шахбаз Шаріф заявив, що "підступний ворог здійснив боягузливі атаки на п'яти ділянках у Пакистані" і що Ісламабад відповість на них.

В Ісламабаді також заявили, що завдали удару у відповідь по Індії. Міністр інформації Пакистану Аттаулла Тарар повідомив, що Пакистан збив п'ять індійських винищувачів і один дрон.

Генсек ООН Антоніу Гутерріш закликав Індію і Пакистан "проявити максимальну стриманість".

"Генеральний секретар вкрай стурбований діями індійської армії по той бік лінії контролю та на міжнародному кордоні. Він закликає Індію та Пакистан до максимальної військової стриманості. Світ не може дозволити собі військове протистояння між Індією та Пакистаном", — йдеться у заяві офісу генсека ООН.

Індія вкладає в армію у 8 разів більше, ніж Пакистан

Індія займає четверте місце у рейтингу найпотужніших армій світу Global Firepower, тоді як Пакистан на 12 місці. Нещодавно Індія значно збільшила свій оборонний бюджет, значно випередивши Пакистан. Про це пише Statista. Однак, якщо розглядати витрати на оборону на душу населення, то дві країни зближені. ЗМІ повідомляють , що обидві країни модернізували свої збройні сили після 2019 року.

Як пише видання "Слово і діло", індійська армія налічує майже 1,5 млн активних військовослужбовців і ще 1,15 млн перебувають у резерві. У Пакистану Збройні сили в рази менші — приблизно 650 тисяч активних військових та майже 500 тисяч у резерві.

Військові витрати Індії в рази вищі, ніж у Пакистану: 2024 рік — 86,1 млрд проти 10,2 млрд. Також Індія переважає свого сусіда за кількістю танків — 4,2 тисячі танків, зокрема T-90 Bhishma та Arjun проти 2,6 тисяч танків у Пакистану. Крім того, Індія має в 3 рази більше бронемашин, ніж Пакистан.

Бойових літаків у Індії понад 600. Серед них Rafale, Су-30 і Tejas. Також країна має майже 900 бойових гелікоптерів. У Пакистану понад 400 літаків, зокрема JF-17 Thunder і F-16, та понад 300 гелікоптерів.

CAC/PAC JF-17 Thunder Пакистанський літак Індійський винищувач HAL Tejas

Що стосується військово-морського флоту, тут Пакистан теж уступає. Індія має 2 авіаносці, 13 есмінців, 14 фрегатів і 18 підводних човнів. У Пакистану лише 9 фрегатів і 8 підводних човнів. Як Індія, так і Пакистан є ядерними країнами. Вони мають майже однакову кількість ядерних боєголовок — 180 у Індії та 170 у Пакистану.

Нагадаємо, 30 квітня Пакистан попередив про напад Індії через 24-36 годин.