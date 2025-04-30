Відповість за будь-яку ціну: Пакистан попередив про напад Індії через 24-36 годин (відео)

Міністр інформації Пакистану Аттаулах Тарар розповів про те, що Індія нападе на його країну протягом найближчих однієї-двох діб. Інформацію надала пакистанська розвідка. При цьому міністр оборони Хаваджа Мухаммад Асіф заявив, що має докази причетності індійців до терактів у регіоні Кашмір.

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Про напад Індії, який слід очікувати найближчим часом, ідеться у дописі Тарара у соцмережі X (Twitter).

Заява міністра інформації з'явилась у X опівночі 30 квітня. Посадовець стверджував, що розвідка Пакистану отримала "достовірні розвідувальні дані" щодо нападу Індії. Також вказується, що напад відбудеться під приводом "сфабрикованих обвинувачень про теракт у Пахалгамі".

"Пакистан має достовірні розвідувальні дані про те, що Індія має намір здійснити військові дії проти Пакистану протягом наступних 24-36 годин", — написав Тарар.

Урядовець також запевнив, що його країна розуміє усі страждання, які приносить тероризм. Тому пропонує провести "достовірне, прозоре та незалежне розслідування нейтральною комісією експертів для встановлення істини". З його слів, Індія від такої пропозиції відмовилась і натомість готується напасти. Міністр інформації назвав дії сусідів "військовою авантюрою", а заяви з того боку — "сфабрикованими, ганебними та прикрими". Пакистанець запевнив, що його країна готова воювати за свій суверенітет і дасть "рішучу та впевнену відповідь".

"Пакистан знову підтверджує свою рішучість захищати суверенітет і територіальну цілісність Пакистану за будь-яку ціну", — підсумував Тарар.

Війна між Індією та Пакистаном — деталі

У акаунтах міністра оборони Пакистану Хаваджа Асіфа поки що немає попереджень про початок війни з Індією. Один з останніх дописів міністра у Facebook стосується результатів розслідування терактів. Посадовець заявив, що начебто є докази участі офіцерів індійської армії: нібито дістали листування через Whatsapp, інформацію про гроші для виконавців та про дрони, залучені до вчинення злочину.

"Пакистан викрив тероризм, спонсорований індійською державою, і запропонував докази", — написав Асіф.

У мережі не відшукалось коментарів прем'єр-міністра Індії Нарендра Моді чи інших урядовців або політиків цієї країни щодо нової заяви Пакистану.

Зазначимо, загострення відносин між Пакистаном та Індією почалось, орієнтовно, 23-24 квітня, коли обидві країни почали звинувачувати одна одну у причетності до теракту у регіоні Кашмір, який стався 22 квітня. Теракт відбувся у місті Пахалгам: злочинці розстріляли 26 людей та поранили 20. Після цього у мережі з'явились повідомлення, начебто Індія перекрила воду Пакистану.

26 квітня у мережі з'явились кадри ешелону в Пакистані, які віз до кордону з Індією САУ М110. Крім того, у медіа повідомляли про стрілянину на кордоні між країнами та про гострі заяви політиків про можливість війни. При цьому нагадувалось, що по обидва боки — країни з сотнею ядерних боєголовок. 27 квітня міністр оборони Пакистану заявив, що можливе застосування і цього виду зброї.

Нагадуємо, 29 квітня видання The Times of India повідомило про початок бойових дій між Індією та Пакистаном.