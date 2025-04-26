M110 на платформах: Пакистан міг відправити ешелон гаубиць до кордону Індії, — соцмережі (відео)

Збройні сили Пакистану могли прийняти рішення перемістити самохідні артилерійські установки ближче до району Кашмір та до Індії. На відео з соцмережі бачимо ешелон гаубиць, який "пролітає" поруч з мирними пастухами та худобою.

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Відео з САУ у Пакистані опублікували в акаунті Clash Report у соцмережі X (Twitter).

Відео з гаубицями з'явилось у мережі близько 21 год 26 квітня. На 14-секундному записі бачимо ешелон, який проноситься мимо пасовища. Ешелон складається з кількох платформ, на яких закріплено САУ. Можна нарахувати близько 20 гаубиць. У кадрі з'являється підліток, який весело сміється, розмахує руками, наче тішиться гарматам. Не вказується, коли та де саме зробили запис, тому інформація потребує уточнення.

У дописі Clash Report називається модель гаубиць, встановлених на платформах. Ймовірно, це САУ М110 калібру 203 мм (стріляє на відстань 16 км).

"Армія Пакистану розгортає 203-міліметрові самохідні гаубиці M110 до кордону з Індією", — написано під відео.

Уряд Пакистану та національні медіа поки що не коментували відео з САУ, які переміщуються поїздами.

Війна Індії та Пакистану — деталі

Зазначимо, 24 квітня у мережі повідомили, що до кордонів Індії рушили підрозділи індійських збройних сил та попрямували військові кораблі. Своєю чергою, почали рухатись підрозділи пакистанської армії. Військові зосередили увагу на регіоні Кашмір, за який сперечаються дві азійські держави. Агентство BBC написало, що Індія та Пакистан перекрили кордони та розірвали міждержавні угоди. При цьому і Пакистан, і Індія володіють ядерною зброєю: 170 та 172-180 боєголовок відповідно, написали на порталі Defense Express. Тим часом у Telegram почали поширювати фейкову інформацію, начебто Індія перекрила річку Інд та зупинила воду, яка надходила у Пакистан.

Дослідники Council On Strtegic Risks проаналізували події, які відбуваються на кордоні Індії та Пакистану, намагаючись спрогнозувати наслідки війни між цими державами. За оцінками аналітиків, може іти мова про 125 млн загиблих, якщо відбудеться обмін ядерними ударами.

Нагадуємо, 25 квітня Фокус навів думки експертів, які проаналізували загострення ситуації між Індією та Пакистаном.