Наслідки відчує весь світ: до 125 млн людей можуть загинути через ядерний конфлікт Індії і Пакистану, — дослідники

Через ймовірну ядерну війну Індії та Пакистану від 50 до 125 мільйонів людей можуть загинути безпосередньо під час конфлікту, а його наслідки відчує вся планета: первинна продуктивність впаде на 15–30% на суші та на 5–15% в океанах. Це, на думку дослідників, може загрожувати глобальним голодом та низкою інших проблем для планети.

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Про катастрофічні наслідки для планети від ядерної війни Індії та Пакистану розповіли дослідники Council On Strtegic Risks.

Матеріал дослідників, оприлюднений ще у жовтні 2019 року, набуває актуальності на тлі новин про загострення стосунків між ядерними Індією та Пакистаном, які сколихнула мережа цими днями.

Автори статті про швидке розширення ядерних арсеналів в Індії та Пакистані, розміщеній на Science Advances, розглядають сценарій, за якого Індія і Пакистан успішно застосовують три сотні ядерних ракет одне проти одного.

Сценарій, описаний у дослідженні, розрахований на 2025 рік, і передбачає напад терористів на індійських урядовців, що супроводжується великими жертвами серед людей. Це своєю чергою призведе для глобального конфлікту між Індією та Пакистаном.

Пропонований варіант загострення конфлікту між ядерними Індією та Пакистаном спричиняє наступні наслідки:

втрати населення під час безпосереднього конфлікту — від 50 до 125 мільйонів людей (йдеться про смерті, ця цифра не включає поранених та інших постраждалих);

зниження глобальної температури на поверхні на від 2° до 5°C;

зменшення кількості опадів на 15-30%.

Зазначається, що наслідки відчує вся планета. Однак вони відрізнятимуться залежно від регіону й можуть бути наступними:

чиста первинна продуктивність впаде на 15–30% на суші;

чиста первинна продуктивність впаде на 5–15% в океанах.

Ці наслідки натомість можуть спровокувати масовий голод на планеті та "додаткові побічні жертви у всьому світі", як зазначають дослідники.

Водночас у матеріалі наголошують, що точні наслідки, які спричинить контакт ядерної енергії з кліматом, достеменно невідомі.

Нагадаємо, 24 квітня у виданні ВВС розповіли про ймовірне назрівання війни між ядерними Пакистаном та Індією.

25 квітня Фокус розкрив фейк про закриття шлюзів дамби на річці Інд у напрямку Пакистану, який поширили 24 квітня у мережі.