Можливий "акт війни" між ядерними Пакистаном та Індією: у мережі поширюють фейк (фото)

Українські та російські Telegram-канали 24 квітня масово поширили відео, на якому начебто видно закриття шлюзів дамби на річці Інд у напрямку Пакистану, що буцімто здійснила Індія у відповідь на нещодавній терористичний акт. Медіа пишуть, що це нібито відбулося вперше з 1960 року, відколи діє договір про води Інду, а у самому Пакистані подібні дії розцінюються як акт війни.

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Фокус перевірив матеріали за цією темою та дізнався, що насправді запровадила Індія у відповідь на дії пакистанських терористів.

Сама новина, яка завірусилася у мережі разом з відео, супроводжується наступним текстом:

"Індія перекрила потік води річкою Інд у Пакистан, закривши всі 4 шлюзи дамби. Сталося це вперше з 1960 року. Перекриття дамби сильно вплине на сільське господарство та електроенергію".

Також медіа додають, що у Пакистані раніше заявили про розцінювання таких дій як "акту війни".

Скріншот | допис у мережі Скріншот | допис у мережі

Варто зауважити, що одним із перших цю новину поширив російський Telegram-канал "Военный обозреватель".

Скріншот | допис каналу

Пабліки посилаються на першоджерело інформації — видання Asian News International (ANI).

На сайті ANI та у соцмережах медіа дійсно є новина щодо договору про води Інди, датована 24 квітня 2025 року.

Скріншот | новина ANI

Однак, якщо перейти за цією новиною, то там читач не знайде жодного слова про закриття шлюзів дамби на річці Інд у напрямку Пакистану. Натомість йдеться про наступне:

"Через день після того, як Індія оголосила про низку заходів проти Пакистану після терористичної атаки у Пахалгамі, високопоставлений чиновник міністерства Джал Шакті написав своєму пакистанському колезі, повідомляючи, що індійський Уряд вирішив, що "Договір про води Інду" 1960 року буде призупинено з негайним набранням чинності".

Також матеріал ANI інформує про відкликання індійських радників з питань оборони з Вищої комісії Індії в Ісламабаді та про закриття контрольно-пропускного пункту Аттарі.

Великі закордонні медіа, зокрема західні чи азійські, також не висвітлювали інформації про буцімто закриття усіх шлюзів дамби на річці Інд у напрямку Пакистану.

Про що йдеться у "Договорі про води Інду" 1960 року між Індією та Пакистаном

"Договір про води Інду" — угода про розподіл водних ресурсів 1960 року, укладена між Індією та Пакистаном. Договір визначає, що ріки, які беруть свій початок у Кашмирі, розподілено між Індією та Пакистаном порівну.

Джелам, Чинаб та найголовніша водойма — Інд, відійшли Пакистану, й Індія не може перекривати їхні річища. За собою Індія залишила Раві, Сатледж та Біас.

Нагадаємо, 24 квітня видання ВВС повідомило про ймовірне назрівання війни між ядерними Пакистаном та Індією.

Також агентство Reuters 16 квітня інформувало про те, що Індія переманює покупців зброї у Росії, поки та воює з Україною.