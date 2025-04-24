Закрили кордони та розірвали угоди: між ядерними Пакистаном та Індією назріває війна, — ВВС

Після стрілянини у гірському курортному селищі Пахалгам, де озброєні бойовики вбили 26 людей, а ще кілька отримали поранення, Індія призупинила видавання нових віз громадянам Пакистану й анулювала видані раніше.

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Про це повідомляє видання ВВС.

Стрілянина сталася в Гімалайському регіоні, на який претендують і Індія, і Пакистан, але яким обидві країни фактично керують лише частково. Понад 80 тисяч громадян отримали дозвіл від Індії на проживання, що викликало невдоволення у Пакистану.

Через смертельну стрілянину напруга між двома країнами ще більше загострилася, а Індія оголосила про призупинення знакового Договору про води Інду, який дозволяв спільне використання річкових вод між сусідами. Також вона закрила ключовий перехід на кордоні з Пакистаном, через який пересувалися люди та доправлялися товари.

Крім цього країна припинила видавання віз для громадян Пакистану, а військових радників у вищій комісії країни-сусідки в Делі оголосили "персонами нон грата" і наказали виїхати протягом тижня.

У відповідь на це Пакистан застосував майже ідентичний набір взаємних заходів проти Делі. Він оголосив, що будь-яке обмеження води "розглядатиметься як акт війни". Також у відповідь теж було скасовано видавання віз, зупинено всі двосторонні угоди з Індією, скорочено кількість індійських дипломатів у Пакистані, закрито кордон та повітряний простір і призупинено усю торгівлю з Індією.

Нагадаємо, що 16 квітня повідомлялося, що Індія переманює у Росії покупців зброї. Уряд прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді докладає зусиль, аби зробити країну одним з ключових гравців світової оборонної промисловості.

Раніше повідомлялося, що Індія згортає плани щодо співпраці з Росією — зокрема, щодо виробництва гелікоптерів та винищувачів — і натомість прагне активізувати співпрацю із західними оборонними компаніями.