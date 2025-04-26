M110 на платформах: Пакистан мог отправить эшелон гаубиц к границе Индии, — соцсети (видео)

Вооруженные силы Пакистана могли принять решение переместить самоходные артиллерийские установки ближе к району Кашмир и к Индии. На видео из соцсети видим эшелон гаубиц, который "пролетает" рядом с мирными пастухами и скотом.

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Видео с САУ в Пакистане опубликовали в аккаунте Clash Report в соцсети X (Twitter).

Видео с гаубицами появилось в сети около 21 часа 26 апреля. На 14-секундной записи видим эшелон, который проносится мимо пастбища. Эшелон состоит из нескольких платформ, на которых закреплены САУ. Можно насчитать около 20 гаубиц. В кадре появляется подросток, который весело смеется, размахивает руками, как будто радуется пушкам. Не указывается, когда и где именно сделали запись, поэтому информация требует уточнения.

В заметке Clash Report называется модель гаубиц, установленных на платформах. Вероятно, это САУ М110 калибра 203 мм (стреляет на расстояние 16 км).

"Армия Пакистана разворачивает 203-миллиметровые самоходные гаубицы M110 к границе с Индией", — написано под видео.

Правительство Пакистана и национальные медиа пока не комментировали видео с САУ, которые перемещаются по поездам.

Война Индии и Пакистана — детали

Отметим, 24 апреля в сети сообщили, что к границам Индии двинулись подразделения индийских вооруженных сил и направились военные корабли. В свою очередь, начали двигаться подразделения пакистанской армии. Военные сосредоточили внимание на регионе Кашмир, за который спорят два азиатских государства. Агентство BBC написало, что Индия и Пакистан перекрыли границы и разорвали межгосударственные соглашения. При этом и Пакистан, и Индия обладают ядерным оружием: 170 и 172-180 боеголовок соответственно, написали на портале Defense Express. Между тем в Telegram начали распространять фейковую информацию, будто Индия перекрыла реку Инд и остановила воду, которая поступала в Пакистан.

Исследователи Council On Strtegic Risks проанализировали события, которые происходят на границе Индии и Пакистана, пытаясь спрогнозировать последствия войны между этими государствами. По оценкам аналитиков, речь может идти о 125 млн погибших, если произойдет обмен ядерными ударами.

Напоминаем, 25 апреля Фокус привел мнения экспертов, которые проанализировали обострение ситуации между Индией и Пакистаном.