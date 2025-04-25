Война Индии против Пакистана: какие последствия это будет иметь для России и Украины

Конфликт между Индией и Пакистаном, который может перерасти в ядерную войну, будет иметь прямое влияние на ситуацию в Украине. Фокус выяснил, как несмотря на географическую удаленность, напряжение в Кашмире способно повлиять на международную поддержку и поставки оружия Украине.

Related video

В ночь на 25 апреля 2025 года на линии разграничения между Индией и Пакистаном в регионе Кашмир состоялся обмен огнем между военными обеих стран. По сообщениям индийских источников, стрельбу инициировала пакистанская сторона, на что индийские войска ответили. Инцидент произошел во время визита командующего индийской армии в город Сринагар, который является летней столицей штата Джамму и Кашмир. Информации о пострадавших пока не поступало.

Этот инцидент произошел на фоне обострения отношений между двумя ядерными державами после террористического нападения 22 апреля в туристическом поселке Пахалгам (Индия), где погибли 26 человек. Индия обвинила в нападении боевиков, связанных с Пакистаном, что привело к приостановке Индией договора об использовании воды, прекращению выдачи виз гражданам Пакистана и высылке пакистанских военных советников из Дели. В ответ Пакистан принял аналогичные меры.

Фокус разбирался, как конфликт, который на первый взгляд кажется локальным, способен повлиять на геополитическую ситуацию в разных регионах мира — в том числе и на Украину.

США и Китай в конфликте Индии и Пакистана: произойдет ли ядерная война

Политолог Олег Постернак напоминает, конфликт между Индией и Пакистаном имеет давнюю, историческую подоплеку. Он фактически "законсервирован". Суть проблемы заключается в том, что штат Кашмир уже 40-50 лет является предметом споров между Индией и Пакистаном. К этому следует добавить еще и религиозный фактор: Пакистан — мусульманская страна, тогда как Индия имеет преимущественно индуистское население.

"Дополнительно имеем и геополитическую составляющую. Индию, скорее всего, будут поддерживать США, а за Пакистаном стоит Китай. Почему так? Потому что через Пакистан проходят основные торговые маршруты Китая в рамках его глобального проекта "Один пояс — один путь". Также через Китай могут осуществляться поставки вооружения в Пакистан.

Следовательно, существует риск, что этот региональный конфликт может приобрести глобальный характер. Обе стороны имеют ядерное оружие — примерно по 160 боеголовок каждая. Это очень серьезно. Однако я считаю, что ни США, ни Китай не позволят его использование и сделают все, чтобы предотвратить такое развитие событий. Вероятность перерастания конфликта в ядерную войну очень низкая", — говорит Фокусу Постернак.

По мнению политолога, с другой стороны, этот конфликт в определенной степени даже соответствует стратегическим планам США. Индия — демократическая страна, с которой Соединенным Штатам выгоднее сотрудничать, чем с Китаем. Например, многие американские компании уже сейчас переносят производство из Китая в Индию. Так что в долгосрочной перспективе Вашингтону проще договориться с Индией.

США могут выполнить роль миротворцев, чтобы предотвратить полномасштабную войну Фото: https://usm.media/

Эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям и глобальным энергетическим рынкам, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар пояснил Фокусу, что в случае полномасштабного конфликта и широкой зоны боевых действий на территории Индии и Пакистана даже при условии отсутствия применения ядерного оружияв конфликт будет втянут Китай, поскольку Китай и Пакистан — стратегические партнеры, союзники, и именно Пакистан входит в орбиту влияния Китая в рамках китайской концепции изоляции Индии по периметру.

"С другой стороны, Индия важна для Соединенных Штатов в контексте противостояния Китаю и изоляции Китая. Поэтому Соединенные Штаты, бесспорно, не оставят Индию без внимания. Хотя я не думаю, что дойдет до какой-то серьезной помощи, поскольку так или иначе вооруженные силы в Индии преимущественно имеют российское вооружение и военную технику", — рассказал эксперт.

Как индо-пакистанский конфликт повлияет на войну в Украине

"Как это все повлияет на российско-украинский конфликт? По моему мнению — почти никак. США вряд ли прекратят военную помощь Украине, даже если им придется определенным образом втянуться в конфликт между Индией и Пакистаном. А что касается Европы — она географически и политически далека от Южной Азии, поэтому европейская поддержка Украины останется стабильной", — считает Постернак.

Эксперты говорят, что индо-пакистанский конфликт отвлекает внимание от украинского вопроса Фото: Getty Images

При этом, по мнению политолога, США могут быть заинтересованы в конфликте потому что им выгодно использовать ситуацию, чтобы нанести удар по Китаю, показать его слабость, сдержать его перевооружение и глобальные амбиции в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В свою очередь, директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос считает, что индо-пакистанский конфликт отвлекает внимание от украинского вопроса. И, возможно, на данном этапе это даже не так уж и плохо — учитывая активность Трампа с его инициативами, связанными с выходом США из поддержки Украины. Если внимание Вашингтона переключится на индо-пакистанский конфликт, это может изменить фокус.

"Второй момент — Пакистан сейчас продает Украине оружие. И если начнется полномасштабная война, поставки могут прекратиться. Это — серьезный вопрос, который нас непосредственно затрагивает.

Третье — позиционирование. В таком конфликте все страны должны определить свою позицию. Кто-то станет на сторону Индии, кто-то — Пакистана. Украина в этом контексте должна стремиться сохранить отношения с обеими сторонами. Это означает, с одной стороны, осудить террористические акты, а с другой — призвать к деэскалации и соблюдению международных соглашений", — говорит Фокусу Семиволос.

Вероятность ядерного конфликта остается очень низкой, но все же она есть, говорят эксперты

При этом эксперт подчеркивает, что сложно спрогнозировать как именно повлияет этот конфликт на Украину, потому что существует много составляющих. Каждый день, каждый час этого конфликта может вызвать новые последствия.

"Было бы абсурдно говорить, что это никак на нас не повлияет. Повлияет — на всех повлияет. Но насколько сильно — этого не знает никто. Может, все закончится быстро, а может ситуация обострится настолько, что вероятность неконтролируемого развития станет реальной — несмотря на то, что вероятность ядерного конфликта остается очень низкой. Но нулевой она не является.

Поэтому нам стоит следить за развитием событий, действовать взвешенно и стараться не попасть под перекрестное давление геополитики", — говорит Семиволос.

Россия и война между Индией и Пакистаном: какую позицию займет Кремль и кому будет помогать

По словам Михаила Гончара, при условии военного конфликта между Индией и Пакистаном в ситуацию "на шпагат" попадает Россия. Поскольку Кремль имеет приоритетные для себя отношения и с Китаем, и с Индией, а созданное объединение стран БРИКС — это Россия, Индия, Китай.

"И Россия здесь, бесспорно, будет "на шпагате". Поскольку так или иначе индусы будут требовать большего внимания с точки зрения военно-технического обеспечения, как я отметил, поскольку там основная техника и вооружение — российское. В то же время Пакистан будет рассчитывать прежде всего на Китай. А Китаю с точки зрения сдерживания Индии важно не допустить российской помощи Индии, и КНР будет пытаться повлиять на Россию, шантажируя ее прекращением или сокращением определенных видов двустороннего сотрудничества и торговли, особенно по критически важным для России материалам и оборудованию", — отмечает эксперт.

Кремлю важна "дружба" с Индией, но стратегически РФ важнее Китай Фото: AP

По его мнению, у Китая есть возможность повлиять на Россию в случае индийско-пакистанской войны.

"Россия будет занимать некую такую псевдомиротворческую позицию, поскольку для Москвы важно не допустить ухудшения отношений с Китаем, который не просто является основным покупателем российской нефти, потому что Индия тоже покупает нефть, но Китай играет важное значение с точки зрения обеспечения РФ оборудованием для нужд российской промышленности, и основные механизмы обхода антироссийских санкций идут через Китай. Поэтому для России номер один — это сохранить отношения с Китаем. И при этом не испортить отношения с Индией", — отметил Гончар.

Российская нефть в индо-пакистанском конфликте и вопрос Украины

Новая война, которая будет так или иначе затрагивать геополитические интересы Китая, может положительно повлиять на ситуацию в Украине, ведь возможным следствием будет уменьшение поддержки Кремля со стороны как Индии, так и КНР.

Как отметил в комментарии Фокусу Михаил Гончар, такая ситуация несет положительный аспект в контексте отвлечения внимания основных покупателей российской нефти — Китая, Индии — от вопроса содействия России в ее агрессии против Украины.

"То есть при этих обстоятельствах в случае крупномасштабной войны индусы начнут экономить на закупках российской нефти, особенно с учетом длинного логистического плеча. Для нас любые отвлечения внимания Китая и Индии от России — это позитив", — уверен эксперт.

Россия в случае войны Индии и Пакистана — в невыгодном положении, объемы экспорта нефти в Индию могут упасть

Из хороших новостей и то, что на помощь Украине военный конфликт между Индией и Пакистаном не повлияет.

"Если начнется серьезный военный конфликт между Пакистаном и Индией, на помощь именно Украине это никак не должно повлиять. Нам основная помощь поступает со стороны европейских стран. Со стороны Соединенных Штатов мы уже не имеем этой помощи, а то, что поступает, это инерционно — остатки контрактов, которые были заключены при Байдене", — отмечает Гончар.

Ранее Фокус писал, что из-за вероятной ядерной войны Индии и Пакистана от 50 до 125 миллионов человек могут погибнуть непосредственно во время конфликта, а его последствия ощутит вся планета: первичная производительность упадет на 15-30% на суше и на 5-15% в океанах.