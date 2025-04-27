Зброя не для показу: міністр Пакистану пригрозив Індії ядерним ударом (відео)

Міністр залізниць Пакистану Ханіф Аббасі виступив із різкими заявами, пригрозивши Індії ядерною відплатою у відповідь на припинення дії Договору про води Інду 1960 року (IWT) та скасування віз для пакистанських громадян.

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Про це 27 квітня повідомило видання India Today.

Аббасі заявив, що ядерна зброя Пакистану захована по всій країні та готова завдати удару в разі, якщо Індія вирішить припинити водопостачання. Міністр додав, що індійська сторона повинна "готуватися до повномасштабної війни", а ядерна зброя перебуває в арсеналі Пакистану не як декорація.

"Якщо вони припинять подачу нам води, то вони мають бути готові до війни. Військова техніка, яка у нас є, ракети, які у нас є, вони не для показу. Ніхто не знає, де ми розмістили нашу ядерну зброю по всій країні. Я кажу це знову, ці балістичні ракети, всі вони націлені на вас", — попередив він.

Ескалація на кордоні двох країн

Різка риторика Аббасі наступила за рішенням Індії призупинити дію Договору про води Інду 1960 року і скасувати візи для пакистанських громадян після теракту в провінції Кашмір 22 квітня.

Нагадаємо, масштабна трагедія сталася в одному з найпопулярніших курортів Кашміру — Пахалгамі. Група озброєних бойовиків у військовій формі відкрила вогонь по туристах, унаслідок чого буквально за 20 хвилин загинули 26 осіб. Місцеві ЗМІ повідомили, що до теракту причетне угруповання Фронт Опору (The Resistance Front, TRF), які нібито пов'язані з екстремістськими колами в Пакистані, а саме, з організацією "Лашкар-і-Тайба".

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді назвав дії нападників "огидним злочином" і пообіцяв нещадно покарати терористів. А глава адміністрації Кашміру Омар Абдулла заявив, що масштаби атаки "перевершили все, що ми бачили за останні роки".

Після інциденту Індія оголосила про закриття єдиного сухопутного прикордонного переходу між країнами, призупинила дію IWT і скоротила чисельність співробітників посольств. У відповідь Ісламабад призупинив дію віз для громадян Індії, закрив повітряний простір для індійських літаків і зупинив транзит товарів.

Також влада Пакистану заявила, що будь-яка спроба перекрити воду річки Інд буде розцінюватися як акт війни, і відповідь на нього буде відповідною.

Ситуація загострилася після перестрілки на кордоні — сторони негайно переклали провину одна на одну, звинувативши в провокації та порушенні режиму припинення вогню.

Договір про води Інду

Indus Waters Treaty (IWT) — це міжнародна угода між Індією і Пакистаном, підписана 19 вересня 1960 року за посередництва Світового банку. Її мета — запобігти конфліктам між двома країнами через розподіл водних ресурсів басейну річки Інд та її приток, життєво важливих для обох країн.

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Суть у тому, що річки Інду забезпечують водою мільйони людей, особливо в аграрних районах Пакистану. Тому порушення доступу до цих річок може спричинити економічну кризу та соціальну катастрофу.

З іншого боку, перекриття потоку до Пакистану поставить перед Індією технічно і фінансово нелегке завдання зберігання надлишків води, на вирішення якого можуть піти роки.

Ядерний арсенал Пакистану та загроза конфлікту

За оцінками експертів, Пакистан має у своєму розпорядженні приблизно 165-170 ядерних боєголовок, і щороку їхня кількість зростає. Стратегічний арсенал включає балістичні ракети середньої дальності, такі як Ghori, Shaheen і Ghaznavi, здатні доставити ядерні боєголовки на значні відстані. Пакистанська ядерна доктрина передбачає можливість першого удару в разі загрози національній безпеці.

Тим часом міністр оборони Пакистану Хаваджа Асіф вважає, що нинішнє загострення відносин з Індією не спровокує обмін ядерними ударами. Водночас він і не виключив, що нинішнє загострення може перерости в повномасштабну війну.

"Протистояння двох ядерних держав завжди викликає занепокоєння. Якщо щось піде не так, це протистояння може закінчитися трагічно", — наголосив міністр.

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