Оружие не для показа: министр Пакистана пригрозил Индии ядерным ударом (видео)

Министр железных дорог Пакистана Ханиф Аббаси выступил с резкими заявлениями, пригрозив Индии ядерным возмездием в ответ на приостановку действия Договора о водах Инда 1960 года (IWT) и отмену виз для пакистанских граждан.

Related video

Об этом 27 апреля сообщило издание India Today.

Аббаси заявил, что ядерное оружие Пакистана спрятано по всей стране и готово нанести удар в случае, если Индия решит прекратить водоснабжение. Министр добавил, что индийская сторона должна "готовиться к полномасштабной войне", а ядерное оружие находится в арсенале Пакистана не в качестве декорации.

"Если они прекратят подачу нам воды, то они должны быть готовы к войне. Военная техника, которая у нас есть, ракеты, которые у нас есть, они не для показа. Никто не знает, где мы разместили наше ядерное оружие по всей стране. Я говорю это снова, эти баллистические ракеты, все они нацелены на вас", — предупредил он.

Эскалация на границе двух стран

Резкая риторика Аббаси последовала за решением Индии приостановить действие Договора о водах Инда 1960 года и отменить визы для пакистанских граждан после теракта в провинции Кашмир 22 апреля.

Напомним, масштабная трагедия произошла в одном из самых популярных курортов Кашмира — Пахалгаме. Группа вооруженных боевиков в военной форме открыла огонь по туристам, в результате чего буквально за 20 минут погибли 26 человек. Местные СМИ сообщили, что к теракту причастна группировка Фронт Сопротивления (The Resistance Front, TRF), которые якобы связаны с экстремистскими кругами в Пакистане, а именно, с организацией "Лашкар-и-Тайба".

Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал действия нападавших "отвратительным преступлением" и пообещал беспощадно наказать террористов. А глава администрации Кашмира Омар Абдулла заявил, что масштабы атаки "превзошли все, что мы видели за последние годы".

После инцидента Индия объявила о закрытии единственного сухопутного пограничного перехода между странами, приостановила действие IWT и сократила численность сотрудников посольств. В ответ Исламабад приостановил действие виз для граждан Индии, закрыл воздушное пространство для индийских самолетов и остановил транзит товаров.

Также власти Пакистана заявили, что любая попытка перекрыть воду реки Инд будет расцениваться как акт войны, и ответ на него будет соответствующим.

Ситуация обострилась после перестрелки на границе — стороны незамедлительно переложили вину друг на друга, обвинив в провокации и нарушении режима прекращения огня.

Договор о водах Инда

Indus Waters Treaty (IWT) это международное соглашение между Индией и Пакистаном, подписанное 19 сентября 1960 года при посредничестве Всемирного банка. Его цель — предотвратить конфликты между двумя странами из-за распределения водных ресурсов бассейна реки Инд и ее притоков, жизненно важных для обеих стран.

Важно

Причной войны между Индией и Пакистаном может стать борьба за воду: начнется ли ядерная война в Азии

Суть в том, что реки Инда обеспечивают водой миллионы людей, особенно в аграрных районах Пакистана. Поэтому нарушение доступа к этим рекам может вызвать экономический кризис и социальную катастрофу.

С другой стороны перекрытие потока в Пакистан поставит перед Индией технически и финансово нелегкую задачу хранения излишков воды, на решения которой могут уйти годы.

Ядерный арсенал Пакистана и угроза конфликта

По оценкам экспертов, Пакистан располагает примерно 165–170 ядерными боеголовками, и ежегодно их количество растет. Стратегический арсенал включает баллистические ракеты средней дальности, такие как Ghori, Shaheen и Ghaznavi, способные доставить ядерные боеголовки на значительные расстояния. Пакистанская ядерная доктрина предусматривает возможность первого удара в случае угрозы национальной безопасности.

Между тем министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф полагает, что нынешнее обострение отношений с Индией не спровоцирует обмен ядерными ударами. В то же время он и не исключил, что нынешнее обострение может перерасти в полномасштабную войну.

"Противостояние двух ядерных держав всегда вызывает беспокойство. Если что-то пойдет не так, это противостояние может закончиться трагически", — подчеркнул министр.

Важно