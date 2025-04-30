Ответит любой ценой: Пакистан предупредил о нападении Индии через 24-36 часов (видео)

Министр информации Пакистана Аттаулах Тарар рассказал о том, что Индия нападет на его страну в течение ближайших одних-двух суток. Информацию предоставила пакистанская разведка. При этом министр обороны Хаваджа Мухаммад Асиф заявил, что имеет доказательства причастности индийцев к терактам в регионе Кашмир.

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О нападении Индии, которое следует ожидать в ближайшее время, говорится в заметке Тарара в соцсети X (Twitter).

Заявление министра информации появилось в X в полночь 30 апреля. Чиновник утверждал, что разведка Пакистана получила "достоверные разведывательные данные" о нападении Индии. Также указывается, что нападение состоится под предлогом "сфабрикованных обвинений о теракте в Пахалгаме".

"Пакистан имеет достоверные разведывательные данные о том, что Индия намерена осуществить военные действия против Пакистана в течение следующих 24-36 часов", — написал Тарар.

Чиновник также заверил, что его страна понимает все страдания, которые приносит терроризм. Поэтому предлагает провести "достоверное, прозрачное и независимое расследование нейтральной комиссией экспертов для установления истины". По его словам, Индия от такого предложения отказалась и вместо этого готовится напасть. Министр информации назвал действия соседей "военной авантюрой", а заявления с той стороны — "сфабрикованными, позорными и досадными". Пакистанец заверил, что его страна готова воевать за свой суверенитет и даст "решительный и уверенный ответ".

"Пакистан вновь подтверждает свою решимость защищать суверенитет и территориальную целостность Пакистана любой ценой", — подытожил Тарар.

Война между Индией и Пакистаном — детали

В аккаунтах министра обороны Пакистана Хаваджа Асифа пока нет предупреждений о начале войны с Индией. Одно из последних сообщений министра в Facebook касается результатов расследования терактов. Чиновник заявил, что якобы есть доказательства участия офицеров индийской армии: якобы получили переписку через Whatsapp, информацию о деньгах для исполнителей и о дронах, привлеченных к совершению преступления.

"Пакистан разоблачил терроризм, спонсируемый индийским государством, и предложил доказательства", — написал Асиф.

В сети не отыскалось комментариев премьер-министра Индии Нарендра Моди или других чиновников или политиков этой страны относительно нового заявления Пакистана.

Отметим, обострение отношений между Пакистаном и Индией началось, ориентировочно, 23-24 апреля, когда обе страны начали обвинять друг друга в причастности к теракту в регионе Кашмир 22 апреля. Теракт произошел в городе Пахалгам: преступники расстреляли 26 человек и ранили 20. После этого в сети появились сообщения, будто Индия перекрыла воду Пакистана.

26 апреля в сети появились кадры эшелона в Пакистане, который вез к границе с Индией САУ М110. Кроме того, в медиа сообщали о стрельбе на границе между странами и об острых заявлениях политиков о возможности войны. При этом напоминалось, что по обе стороны — страны с сотней ядерных боеголовок. 27 апреля министр обороны Пакистана заявил, что возможно применение и этого вида оружия.

Напоминаем, 29 апреля издание The Times of India сообщило о начале боевых действий между Индией и Пакистаном.