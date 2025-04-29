Война Индии и Пакистана: боевые действия начались на границе двух стран (видео)

Боевые действия на границе Индии и Пакистана начались между военными ядерных держав в районе Джамму и Кашмира.

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О ходе боев сообщило индийское издание Times of India.

Индия обвиняет Пакистан в нарушении режима тишины

Высокопоставленный индийский чиновник заявил, что до сих пор перестрелки велись в следующих районах Кашмира: Тутмари Гали, Рампур, Ури, Гурез и Сандербани. Но теперь обстрел начался в Пунче в регионе Джамму.

Индия обвиняет Пакистан в нарушении режима тишины вдоль линии соприкосновения уже пять дней подряд.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди предоставил вооруженным силам свободу действий в выборе целей, времени и способе ответа на теракт в Пахалгаме 22 апреля, жертвами которого стали 26 человек.

"Наша решимость — нанести сокрушительный удар терроризму", — сказал он.

Напомним, министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф 28 апреля заявил о неизбежном военном вторжении армии Индии. Пакистан перешел в состояние повышенной готовности.

Военно-морские силы Индии ранее запускали противокорабельные крылатые ракеты BrahMos, отрабатывая возможный удар по Пакистану.