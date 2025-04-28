Вторжение Индии неизбежно: в Пакистане сделали срочное заявление о применении ядерного оружия
Военное вторжение Индии неизбежно после нападения боевиков на туристов в Кашмире на прошлой неделе. Напряженность в отношениях двух ядерных держав стремительно увеличивается.
Об этом министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил в интервью агентству Reuters.
По его оценкам, в обычном вооруженном конфликте обе страны должны воздерживаться от применения ядерного оружия.
"Мы усилили наши силы, потому что вторжение неизбежно. Мы приняли некоторые важные стратегические решения", — рассказал он.
Министр обороны видит усиление военной риторики Индии. Представители вооруженных сил Пакистана информируют правительство страны о возможном нападении в ближайшее время.
Асиф не стал вдаваться в подробности о причинах, по которым он считает вторжение неизбежным.
Глава Минобороны заявил, что Пакистан находится в состоянии повышенной готовности и применит ядерное оружие в случае возникновения "прямой угрозы существованию" страны.
Возможная война между Индией и Пакистаном: позиция Нью-Дели
Индия заявила 28 апреля о реакции на стрельбу военных Пакистана вдоль 740-километровой фактической границы двух стран, которая продолжается уже четвертую ночь подряд.
Силы обороны Индии провели несколько военных учений по всей стране после нападения 22 апреля, в результате которой погибли 26 человек.
Индия идентифицировала двух из трех предполагаемых боевиков как пакистанцев. Исламабад отрицал причастность к теракту и призвал к объективному расследованию.
Сотрудники сил безопасности задержали около 500 человек для допроса и обыскали почти 1000 домов в поисках боевиков в индийском Кашмире, сообщил Reuters местный представитель полиции.
"Мы выросли в обстановке, близкой к войне, поэтому в нашем лексиконе нет слова "страх", — сказал Шаукат Аван, общественный деятель из деревни Ланджот, расположенной недалеко от границы.
Нью-Дели обвиняет Исламабад в финансировании и поддержке террористов в Кашмире, спорном регионе, на который претендуют обе страны. Однако индийские чиновники пока не касались темы применения ядерного оружия в возможном военном конфликте с Пакистаном.
Китай, ключевой игрок в регионе, надеется на сдержанность Индии и Пакистана. Пекин приветствует все меры, которые помогут разрядить обстановку.
Напомним, Воздушные силы Пакистана недавно развернули истребители JF-17 Block III с китайскими ракетами класса "воздух-воздух" PL-15E.
Военно-морские силы Индии в свою очередь испытали противокорабельные крылатые ракеты BrahMos в Аравийском море.