Вторжение Индии неизбежно: в Пакистане сделали срочное заявление о применении ядерного оружия

Военное вторжение Индии неизбежно после нападения боевиков на туристов в Кашмире на прошлой неделе. Напряженность в отношениях двух ядерных держав стремительно увеличивается.

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Об этом министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил в интервью агентству Reuters.

По его оценкам, в обычном вооруженном конфликте обе страны должны воздерживаться от применения ядерного оружия.

"Мы усилили наши силы, потому что вторжение неизбежно. Мы приняли некоторые важные стратегические решения", — рассказал он.

Министр обороны видит усиление военной риторики Индии. Представители вооруженных сил Пакистана информируют правительство страны о возможном нападении в ближайшее время.

Асиф не стал вдаваться в подробности о причинах, по которым он считает вторжение неизбежным.

Глава Минобороны заявил, что Пакистан находится в состоянии повышенной готовности и применит ядерное оружие в случае возникновения "прямой угрозы существованию" страны.

Возможная война между Индией и Пакистаном: позиция Нью-Дели

Индия заявила 28 апреля о реакции на стрельбу военных Пакистана вдоль 740-километровой фактической границы двух стран, которая продолжается уже четвертую ночь подряд.

Силы обороны Индии провели несколько военных учений по всей стране после нападения 22 апреля, в результате которой погибли 26 человек.

Индия идентифицировала двух из трех предполагаемых боевиков как пакистанцев. Исламабад отрицал причастность к теракту и призвал к объективному расследованию.

Сотрудники сил безопасности задержали около 500 человек для допроса и обыскали почти 1000 домов в поисках боевиков в индийском Кашмире, сообщил Reuters местный представитель полиции.

"Мы выросли в обстановке, близкой к войне, поэтому в нашем лексиконе нет слова "страх", — сказал Шаукат Аван, общественный деятель из деревни Ланджот, расположенной недалеко от границы.

Нью-Дели обвиняет Исламабад в финансировании и поддержке террористов в Кашмире, спорном регионе, на который претендуют обе страны. Однако индийские чиновники пока не касались темы применения ядерного оружия в возможном военном конфликте с Пакистаном.

Китай, ключевой игрок в регионе, надеется на сдержанность Индии и Пакистана. Пекин приветствует все меры, которые помогут разрядить обстановку.

Напомним, Воздушные силы Пакистана недавно развернули истребители JF-17 Block III с китайскими ракетами класса "воздух-воздух" PL-15E.

Военно-морские силы Индии в свою очередь испытали противокорабельные крылатые ракеты BrahMos в Аравийском море.