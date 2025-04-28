Вторгнення Індії неминуче: у Пакистані зробили термінову заяву про застосування ядерної зброї

Військове вторгнення Індії неминуче після нападу бойовиків на туристів у Кашмірі минулого тижня. Напруженість у відносинах двох ядерних держав стрімко збільшується.

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Про це міністр оборони Пакистану Хаваджа Асіф заявив в інтерв'ю агентству Reuters.

За його оцінками, у звичайному збройному конфлікті обидві країни повинні утримуватися від застосування ядерної зброї.

"Ми посилили наші сили, тому що вторгнення неминуче. Ми ухвалили деякі важливі стратегічні рішення", — розповів він.

Міністр оборони бачить посилення військової риторики Індії. Представники збройних сил Пакистану інформують уряд країни про можливий напад найближчим часом.

Асіф не став вдаватися в подробиці про причини, через які він вважає вторгнення неминучим.

Глава Міноборони заявив, що Пакистан перебуває у стані підвищеної готовності і застосує ядерну зброю в разі виникнення "прямої загрози існуванню" країни.

Можлива війна між Індією та Пакистаном: позиція Нью-Делі

Індія заявила 28 квітня про реакцію на стрілянину військових Пакистану вздовж 740-кілометрового фактичного кордону двох країн, яка триває вже четверту ніч поспіль.

Сили оборони Індії провели кілька військових навчань по всій країні після нападу 22 квітня, внаслідок якого загинули 26 осіб.

Індія ідентифікувала двох із трьох імовірних бойовиків як пакистанців. Ісламабад заперечував причетність до теракту і закликав до об'єктивного розслідування.

Співробітники сил безпеки затримали близько 500 осіб для допиту і обшукали майже 1000 будинків у пошуках бойовиків в індійському Кашмірі, повідомив Reuters місцевий представник поліції.

"Ми виросли в обстановці, близькій до війни, тому в нашому лексиконі немає слова "страх", — сказав Шаукат Аван, громадський діяч із села Ланджот, розташованого неподалік від кордону.

Нью-Делі звинувачує Ісламабад у фінансуванні та підтримці терористів у Кашмірі, спірному регіоні, на який претендують обидві країни. Однак індійські чиновники поки що не торкалися теми застосування ядерної зброї в можливому військовому конфлікті з Пакистаном.

Китай, ключовий гравець у регіоні, сподівається на стриманість Індії та Пакистану. Пекін вітає всі заходи, які допоможуть розрядити обстановку.

Нагадаємо, Повітряні сили Пакистану нещодавно розгорнули винищувачі JF-17 Block III з китайськими ракетами класу "повітря-повітря" PL-15E.

Військово-морські сили Індії зі свого боку випробували протикорабельні крилаті ракети BrahMos в Аравійському морі.