Готова до бою з Пакистаном: Індія запустила протикорабельні ракети (відео)

Військово-морські сили Індії успішно випробували протикорабельні крилаті ракети BrahMos в Аравійському морі. Запуски ракет відбуваються на тлі можливої війни з Пакистаном.

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Відео пусків показало видання The New Indian Express.

Ракети запускали з кораблів різних класів, включно з есмінцями Kolkata і фрегатами Nilgiri і Krivak.

Пакистан оголосив безпольотну зону над Аравійським морем і випустив попередження про бойові стрільби на тлі повідомлень про підготовку до випробування нової ракети

"Успішні протикорабельні стрільби демонструють готовність усіх платформ, систем та екіпажів до нанесення високоточних ударів на великій дальності. Індія готова до бою, захищаючи морські інтереси країни в будь-який час і місці", — повідомили ВМС Індії в соцмережі Х.

Заява індійських військових послідувала за нещодавнім терактом у гірському прикордонному селищі Пахалгам спірної області Кашмір 22 квітня. Тоді загинуло 26 осіб, Індія стверджує, що за атакою стоїть Пакистан.

У відповідь на напад Індія призупинила дію Договору про води Інду від 1960 року, вирішила вислати всіх дипломатів Пакистану до 27 квітня і закрити кордони. Пакистан у відповідь призупинив усі двосторонні угоди з Індією.

Крім цього, армія Пакистану могла перекинути самохідні артилерійські установки ближче до Кашміру і кордонів з Індією. На кадрах з місця подій можна було побачити ешелон з кількох платформ, що проноситься повз пасовища. На платформах налічується близько 20 гаубиць.

Нагадаємо, міністр залізниць Пакистану Ханіф Аббасі погрожував Індії ядерним ударом за припинення дії Договору про води Інду. При цьому Індія також володіє ядерною зброєю.

Фокус детально розбирався в наслідках початку війни Індії та Пакистану. Перш за все, військовий конфлікт призведе до мільйонних жертв у густонаселених країнах.