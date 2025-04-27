Готова к бою с Пакистаном: Индия запустила противокорабельные ракеты (видео)

Военно-морские силы Индии успешно испытали противокорабельные крылатые ракеты BrahMos в Аравийском море. Запуски ракет происходят на фоне возможной войны с Пакистаном.

Related video

Видео пусков показало издание The New Indian Express.

Ракеты запускали с кораблей различных классов, включая эсминцы Kolkata и фрегаты Nilgiri и Krivak.

Пакистан объявил бесполетную зону над Аравийским морем и выпустил предупреждение о боевых стрельбах на фоне сообщений о подготовке к испытанию новой ракеты

"Успешные противокорабельные стрельбы показывают готовность всех платформ, систем и экипажей к нанесению высокоточных ударов на большой дальности. Индия готова к бою, защищая морские интересы страны в любое время и месте", — сообщили ВМС Индии в соцсети Х.

Ззаявление индийских военных последовало за недавним терактом в горном приграничном поселке Пахалгам спорной области Кашмир 22 апреля. Тогда погибло 26 человек, Индия утверждает, что за атакой стоит Пакистан.

В ответ на нападение Индия приостановила действие Договора о водах Инда от 1960 года, решила выслать всех дипломатов Пакистана к 27 апреля и закрыть границы. Пакистан в ответ приостановил все двусторонние соглашения с Индией.

Кроме этого, армия Пакистана могла перекинуть самоходные артиллерийские установки ближе к Кашмиру и границам с Индией. На кадрах с места событий можно было увидеть эшелон из нескольких платформ, проносящийся мимо пастбища. На платформах насчитывается около 20 гаубиц.

Напомним, министр железных дорог Пакистана Ханиф Аббаси грозил Индии ядерным ударом за приостановку действия Договора о водах Инда. При этом Индия также обладает ядерным оружием.

Фокус детально разбирался в последствиях начала войны Индии и Пакистана. Прежде всего, военный конфликт приведет к миллионным жертвам в густонаселенных странах.