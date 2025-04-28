Ісламабад готується до війни: ВПС Пакистану розгорнули JF-17 з китайськими ракетами

Після теракту в провінції Кашмір 26 квітня, що загострив напруженість між Індією і Пакистаном, Повітряні сили Пакистану (PAF) розгорнули винищувачі JF-17 Block III, оснащені китайськими ракетами класу "повітря-повітря" PL-15E великої дальності.

Related video

Про це повідомив ресурс @OSPSF у соціальній мережі X, опублікувавши відповідні кадри.

Цей крок сприймається як демонстрація потужності пакистанських повітряних сил. Однак аналітики вважають публікацію скоріше елементом стратегічних комунікацій, ніж реальним наміром зробити серйозний оперативний ривок.

Експерти зазначили, що Пакистан отримав експортний варіант ракети PL-15, виробництва КНР, який на відміну від китайського оригіналу з дальністю до 300 км, має обмежений радіус ураження в 145 км. Це істотно знижує ефективність їх застосування навіть на тлі модернізації винищувачів JF-17 Block III.

Ця машина, що надійшла на озброєння 2024 року, оснащена радаром KLJ-7A з активною електронно-скануючою решіткою (АФАР), що дає змогу одночасно відстежувати кілька цілей і протистояти спробам радіоперешкод.

Однак у складі PAF таких літаків відносно небагато: зі 150 JF-17 усіх версій лише 45-50 одиниць належать до Block III. Решта — більш ранні версії Block I і II, оснащені механічними радарами KLJ-7, які не сумісні з можливостями застосування PL-15E в повному обсязі.

Ракета класу "повітря-повітря" PL-15

При цьому в разі потенційного конфлікту перевага Індії в повітрі залишається значною завдяки наявності зенітних систем С-400, здатних перехоплювати цілі на відстані до 400 км, і винищувачів Rafale з керованими ракетами великої дальності Meteor.

Втім, останнє твердження вельми спортивне, оскільки авіаційні ракети класу "повітря-повітря" Meteor навіть в останньому модернізованому варіанті поступається китайській PL-15, маючи дальність до 100 км.

"Хоча оголошення про розгортання PL-15E демонструє намір Пакистану модернізувати свої ВПС і зміцнити свою стримувальну позицію, її фактичний вплив залишається обмеженим технологічними, чисельними та логістичними обмеженнями", — підсумували аналітики.

Раніше ми детально писали про ескалацію на індійсько-пакистанському кордоні та її причини. Зокрема, після теракту в Кашмірі міністр залізниць Пакистану Ханіф Аббасі виступив із різкими заявами, пригрозивши Індії ядерною відплатою у відповідь на припинення дії Договору про води Інду.