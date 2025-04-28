Исламабад готовится к войне: ВВС Пакистана развернули JF-17 с китайскими ракетами

После теракта в провинции Кашмир 26 апреля, обострившего напряженность между Индией и Пакистаном, Воздушные силы Пакистана (PAF) развернули истребители JF-17 Block III, оснащенные китайскими ракетами класса "воздух-воздух" PL-15E большой дальности.

Related video

Об этом сообщил ресурс @OSPSF в социальной сети X, опубликовав соответствующие кадры.

Этот шаг воспринимается как демонстрация мощи пакистанских воздушных сил. Однако аналитики считают публикацию скорее элементом стратегических коммуникаций, чем реальным намерением совершить серьезный оперативный рывок.

Эксперты отметили, что Пакистан получил экспортный вариант ракеты PL-15, производства КНР, который в отличие от китайского оригинала с дальностью до 300 км, имеет ограниченный радиус поражения в 145 км. Это существенно снижает эффективность их применения даже на фоне модернизации истребителей JF-17 Block III.

Эта машина поступившая на вооружение в 2024 году, оснащена радаром KLJ-7A с активной электронно-сканирующей решеткой (АФАР), позволяющим одновременно отслеживать несколько целей и противостоять попыткам радиопомех.

Однако в составе PAF таких самолетов относительно немного: из 150 JF-17 всех версий лишь 45–50 единиц относятся к Block III. Остальные — более ранние версии Block I и II, оснащенные механическими радарами KLJ-7, не совместимыми с возможностями применения PL-15E в полном объеме.

Ракета класса "воздух-воздух" PL-15

При этом в случае потенциального конфликта преимущество Индии в воздухе остается значительным благодаря наличию зенитных систем С-400, способных перехватывать цели на расстоянии до 400 км, и истребителей Rafale с управляемыми ракетами большой дальности Meteor.

Впрочем, последнее утверждение весьма спортно, поскольку авиационные ракеты класса "воздух-воздух" Meteor даже в последнем модернизированном варианте уступает китайской PL-15, имея дальность до 100 км.

"Хотя объявление о развертывании PL-15E демонстрирует намерение Пакистана модернизировать свои ВВС и укрепить свою сдерживающую позицию, ее фактическое воздействие остается ограниченным технологическими, численными и логистическими ограничениями", — подытожили аналитики.

Ранее мы подробно писали об эскалации на индийско-пакистанской границе и ее причинах. В частности, после теракта в Кашмире министр железных дорог Пакистана Ханиф Аббаси выступил с резкими заявлениями, пригрозив Индии ядерным возмездием в ответ на приостановку действия Договора о водах Инда.