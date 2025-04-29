Війна Індії та Пакистану: бойові дії почалися на кордоні двох країн (відео)

Бойові дії на кордоні Індії та Пакистану почалися між військовими ядерних держав у районі Джамму і Кашміру.

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Про перебіг боїв повідомило індійське видання Times of India.

Індія звинувачує Пакистан у порушенні режиму тиші

Високопоставлений індійський чиновник заявив, що досі перестрілки велися в таких районах Кашміру: Тутмарі Галі, Рампур, Урі, Гурез і Сандербані. Але тепер обстріл почався в Пунчі в регіоні Джамму.

Індія звинувачує Пакистан у порушенні режиму тиші вздовж лінії зіткнення вже п'ять днів поспіль.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді надав збройним силам свободу дій у виборі цілей, часу і способу відповіді на теракт у Пахалгамі 22 квітня, жертвами якого стали 26 осіб.

"Наша рішучість — завдати нищівного удару тероризму", — сказав він.

Нагадаємо, міністр оборони Пакистану Хаваджа Асіф 28 квітня заявив про неминуче військове вторгнення армії Індії. Пакистан перейшов у стан підвищеної готовності.

Військово-морські сили Індії раніше запускали протикорабельні крилаті ракети BrahMos, відпрацьовуючи можливий удар по Пакистану.