Конфликт между Индией и Пакистаном: чья армия сильнее и что имеет на вооружении (инфографика)

Напряженность между Индией и Пакистаном растет. Страны обменялись рядом ударов. Индия заявила, что ее атаки были направлены на девять различных объектов, которые она назвала "террористической инфраструктурой", а в Пакистане заявили об атаке на мечеть и гражданские объекты и погибших граждан.

Related video

Фокус собрал все, что известно о конфликте между Пакистаном и Индией на данный момент.

Обострение отношений между Пакистаном и Индией началось 23 апреля, когда обе страны начали обвинять друг друга в причастности к теракту в регионе Кашмир, который произошел 22 апреля. После стрельбы в горном курортном поселке Пахалгам, где вооруженные боевики убили 26 человек, а еще несколько получили ранения, Индия приостановила выдачу новых виз гражданам Пакистана и аннулировала выданные ранее. Также она закрыла ключевой переход на границе с Пакистаном, через который передвигались люди и доставлялись товары.

Обмен ударами, есть погибшие и раненые

6 мая Индия и Пакистан обменялись серией ударов. Количество жертв трансграничного обстрела с индийской стороны в Пакистане возросло до 10, подтвердил BBC высокопоставленный чиновник армии. Все случаи смерти были зарегистрированы в округе Пунч, который расположен вблизи линии контроля — фактической границы между Индией и Пакистаном.

Исламабад заявил, что были нанесены удары по шести пакистанским объектам, и что ни один из них не был лагерем боевиков. По словам представителя пакистанской армии, по меньшей мере 26 мирных жителей погибли и 46 получили ранения.

В индийских военных кругах распространяют информацию, что ракетные удары были нанесены по базам исламистских группировок. Пакистанская армия заявила, что удары пришлись по районам с гражданским населением, а не по террористам. По ее данным, индийские самолеты запустили ракеты из своего воздушного пространства.

Представитель армии Пакистана Ахмед Шариф сказал BBC, что среди погибших двое детей. Один из ударов, как утверждает Шариф, пришелся по мечети.

"Разведка и мониторинг террористических модулей, базирующихся в Пакистане, показали, что дальнейшие нападения на Индию неизбежны, поэтому необходимо было нанести превентивные и предупредительные удары", — заявил на брифинге министр иностранных дел Индии Викрам Мисри, высокопоставленный чиновник министерства иностранных дел.

Исламабад назвал нападение "откровенным актом войны" и заявил, что уведомил Совет Безопасности ООН, что Пакистан оставляет за собой право должным образом реагировать на индийскую агрессию. Генерал-лейтенант Ахмед Шариф Чаудри, представитель пакистанских военных, заявил, что Пакистан "ответит на эту агрессию в то время, в том месте и средствами, которые мы сами выберем".

"Все эти столкновения были осуществлены в качестве оборонительной меры", — сказал Чаудри. "Однако мы примем все необходимые меры для защиты чести, целостности и суверенитета Пакистана любой ценой".

Реакция политиков на обмен ударами между Индией и Пакистаном

Отдельные индийские политики выразили удовлетворение ударами по территории, контролируемой Пакистаном.

"Победа матери Индии", — написал министр обороны Индии Раджнатх Сингх на X.

Главная оппозиционная партия Индии, Конгресс, призвала к национальному единству и заявила, что "чрезвычайно гордится" армией страны.

"Мы аплодируем их решимости и мужеству", — сказал президент партии Конгресса Малликарджун Харге.

Как пишет DW, премьер-министр Пакистана назвал "актом войны" атаку Индии. Шахбаз Шариф заявил, что "коварный враг совершил трусливые атаки на пяти участках в Пакистане" и что Исламабад ответит на них.

В Исламабаде также заявили, что нанесли ответный удар по Индии. Министр информации Пакистана Аттаулла Тарар сообщил, что Пакистан сбил пять индийских истребителей и один дрон.

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал Индию и Пакистан "проявить максимальную сдержанность".

"Генеральный секретарь крайне обеспокоен действиями индийской армии по ту сторону линии контроля и на международной границе. Он призывает Индию и Пакистан к максимальной военной сдержанности. Мир не может позволить себе военное противостояние между Индией и Пакистаном", — говорится в заявлении офиса генсека ООН.

Индия вкладывает в армию в 8 раз больше, чем Пакистан

Индия занимает четвертое место в рейтинге самых мощных армий мира Global Firepower, тогда как Пакистан на 12 месте. Недавно Индия значительно увеличила свой оборонный бюджет, значительно опередив Пакистан. Об этом пишет Statista. Однако, если рассматривать расходы на оборону на душу населения, то две страны сближены. СМИ сообщают, что обе страны модернизировали свои вооруженные силы после 2019 года.

Как пишет издание "Слово и дело", индийская армия насчитывает почти 1,5 млн активных военнослужащих и еще 1,15 млн находятся в резерве. У Пакистана Вооруженные силы в разы меньше — примерно 650 тысяч активных военных и почти 500 тысяч в резерве.

Военные расходы Индии в разы выше, чем у Пакистана: 2024 год — 86,1 млрд против 10,2 млрд. Также Индия превосходит своего соседа по количеству танков — 4,2 тысячи танков, в частности T-90 Bhishma и Arjun против 2,6 тысяч танков у Пакистана. Кроме того, Индия имеет в 3 раза больше бронемашин, чем Пакистан.

Боевых самолетов у Индии более 600. Среди них Rafale, Су-30 и Tejas. Также страна имеет почти 900 боевых вертолетов. У Пакистана более 400 самолетов, в том числе JF-17 Thunder и F-16, и более 300 вертолетов.

CAC/PAC JF-17 Thunder Пакистанский самолет Индийский истребитель HAL Tejas

Что касается военно-морского флота, здесь Пакистан тоже уступает. Индия имеет 2 авианосца, 13 эсминцев, 14 фрегатов и 18 подводных лодок. У Пакистана только 9 фрегатов и 8 подводных лодок. Как Индия, так и Пакистан являются ядерными странами. Они имеют почти одинаковое количество ядерных боеголовок — 180 у Индии и 170 у Пакистана.

Напомним, 30 апреля Пакистан предупредил о нападении Индии через 24-36 часов.