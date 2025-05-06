Индия атаковала ракетами Пакистан: объявлена операция "Синдур" (фото, видео)

К вечеру 6 мая Вооруженные силы Индии начали ракетную атаку на Пакистан, взрывы были слышны в районе спорного Кашмира.

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Об этом в сети Х сообщила армия Индии.

"Правосудие совершено", — говорится в сообщении.

Вину за начало бомбардировки армия Индии возложила на Пакистан

"Пакистан снова нарушил Соглашение о прекращении огня, обстреляв из артиллерии Бхимбер-Гали в районе Пунч-Раджаури", — отметили индийские войска.

В то же время, как сообщило местное агентство SAMAA TV со ссылкой на собственные источники, Пакистан ударил в ответ по Индии.

"Теперь Индия получит исчерпывающий и решительный ответ", — отметили в армии Пакистана.

По словам министра обороны Пакистана, все цели, по которым Индия ударила, были гражданскими районами, а не лагерями боевиков.

Пакистан закрыл свое воздушное пространство для всех рейсов на 48 часов.

В то же время есть сообщения, что Пакистан сбил истребитель Rafale индийских ВВС недалеко от Бахавалпура.

Также по сети распространяются первые видео, на которых видны удары Индии по Пакистану.

Пакистанские СМИ утверждают, что их авиация сбила уже два индийских самолета.

Реакция Трампа на войну между Индией и Пакистаном

Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на то, что война между Индией и Пакистаном скоро завершится.

"Это позор. Мы только что узнали об этом. Они воюют десятилетиями, веками, на самом деле. Надеюсь, это быстро закончится", — сказал Трамп.

Напомним, 30 апреля Пакистан предупредил о нападении Индии через 24-36 часов.

Фокус также писал о том, что Индия и Пакистан находятся на грани войны.