Индия и Пакистан на грани войны: у кого из двух стран больше оружия и сильнее армия (инфографика)

Две ядерные страны Индия и Пакистан оказались на грани войны. После расстрела туристов в поселении Пахалгам, в котором Дели обвинили Исламабад, напряжение между странами усилилось, они разорвали дипломатические отношения и закрыли границы. Последние несколько дней там происходят перестрелки.

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На днях премьер Индии Нарендра Моди дал армии полную оперативную свободу в принятии решений относительно ответа Пакистану. В Пакистане же заявили, что Индия хочет начать военные действия в течение ближайших 24-36 часов.

Экономика Пакистана и Индии

Индия является 5 по величине экономикой в мире. Здесь проживает почти 1,5 миллиардов человек. В то же время как население Пакистана составляет 236 миллионов. ВВП Индии более чем в 10 раз превышает ВВП Пакистана — 3,9 трлн долларов против 373,1 млрд долларов по состоянию на 2024 год.

Впрочем, по показателям ВВП на душу населения между странами не такой уж и разрыв — 2,7 тысяч долларов у Индии и 1,6 тысяч долларов — у Пакистана. По уровню безработицы, по данным 2024 года, лидирует Пакистан — 8,3% против 4,9% в Индии.

По данным Всемирного банка, Индия достигла значительного прогресса в сокращении бедности. Крайняя бедность снизилась с 16% в 2011-2012 годах до 2,3% в 2022-2023 годах. Благодаря этому 171 млн человек удалось "вытащить" из крайней бедности, а также Индия также перешла в категорию стран с доходом ниже среднего.

По данным ООН, в Индии в бедности живут 234 млн человек, тогда как в Пакистане — 93 млн. Всемирный банк прогнозировал, что уровень бедности в Пакистане в 2024-м составит 25,3%.

Военный потенциал Индии и Пакистана

Индия занимает четвертое место в рейтинге самых мощных армий мира Global Firepower, тогда как Пакистан на 12 месте.

Индийская армия насчитывает около 1,5 млн активных военнослужащих и еще 1,15 млн находятся в резерве. У Пакистана Вооруженные силы в разы меньше — около 650 тысяч активных военных и около 500 тысяч в резерве.

Военные расходы Индии в разы выше, чем у Пакистана: 2024 год — 86,1 млрд против 10,2 млрд. Это означает, что Индия имеет значительно больше возможностей для модернизации вооруженных сил.

Также Индия превосходит своего соседа по количеству танков — 4,2 тысяч танков, в частности T-90 Bhishma и Arjun против 2,6 тысяч танков у Пакистана. Кроме того, Индия имеет более 148 тысяч бронемашин, что почти в 3 раза больше, чем у Пакистана.

Боевых самолетов у Индии более 600. Среди них Rafale, Су-30 и Tejas. Также страна имеет около 900 боевых вертолетов. У Пакистана более 400 самолетов, в том числе JF-17 Thunder и F-16, и более 300 вертолетов.

Что касается военно-морского флота, здесь Пакистан тоже уступает. Индия имеет 2 авианосца, 13 эсминцев, 14 фрегатов и 18 подводных лодок. У Пакистана лишь 9 фрегатов и 8 подводных лодок.

Как Индия, так и Пакистан являются ядерными странами. Они имеют почти одинаковое количество ядерных боеголовок — 180 у Индии и 170 у Пакистана.

Также обе страны имеют программы баллистических ракет. Индийская ракета Agni-V имеет дальность полета более 5,2 тысячи километров, пакистанская Shaheen-III — до 2,8 тысяч.

Напомним, что министр информации Пакистана Аттаулах Тарар 30 апреля заявил, что Индия нападет на его страну в течение ближайших одних-двух суток. При этом министр обороны Хаваджа Мухаммад Асиф заявил, что имеет доказательства причастности индийцев к терактам в регионе Кашмир

Обострение отношений между Пакистаном и Индией началось, ориентировочно, 23-24 апреля, когда обе страны начали обвинять друг друга в причастности к теракту в регионе Кашмир, который произошел 22 апреля.