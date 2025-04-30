Індія та Пакистан на межі війни: у кого з двох країн більше зброї та сильніша армія (інфографіка)

Дві ядерні країни Індія і Пакистан опинилися на межі війни. Після розстрілу туристів у поселенні Пахалгам, в якому Делі звинуватили Ісламабад, напруження між країнами посилилося, вони розірвали дипломатичні стосунки та закрили кордони. Останні кілька днів там відбуваються перестрілки.

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Днями прем'єр Індії Нарендра Моді дав армії повну оперативну свободу в ухваленні рішень щодо відповіді Пакистану. У Пакистані ж заявили, що Індія хоче розпочати воєнні дії упродовж найближчих 24-36 годин.

Економіка Пакистану і Індії

Індія є 5 за величиною економікою у світі. Тут проживає майже 1,5 мільярдів осіб. Водночас як населення Пакистану складає 236 мільйонів. ВВП Індії у понад 10 разів перевищує ВВП Пакистану – 3,9 трлн доларів проти 373,1 млрд доларів станом на 2024 рік.

Втім, за показниками ВВП на душу населення між країнами не такий вже і розрив — 2,7 тисяч доларів у Індії та 1,6 тисяч доларів — у Пакистану. За рівнем безробіття, за даними 2024 року, лідирує Пакистан — 8,3% проти 4,9% у Індії.

За даними Світового банку, Індія досягла значного прогресу у скороченні бідності. Крайня бідність знизилася з 16% у 2011–2012 роках до 2,3% у 2022–2023 роках. Завдяки цьому 171 млн осіб вдалося "витягти" з крайньої бідності, а також Індія також перейшла у категорію країн із доходом нижче середнього.

За даними ООН, в Індії у бідності живуть 234 млн осіб, тоді як у Пакистані – 93 млн. Світовий банк прогнозував, що рівень бідності у Пакистані у 2024-му становитиме 25,3%.

Військовий потенціал Індії та Пакистану

Індія займає четверте місце у рейтингу найпотужніших армій світу Global Firepower, тоді як Пакистан на 12 місці.

Індійська армія налічує близько 1,5 млн активних військовослужбовців і ще 1,15 млн перебувають у резерві. У Пакистану Збройні сили в рази менші — близько 650 тисяч активних військових та близько 500 тисяч у резерві.

Військові витрати Індії в рази вищі, ніж у Пакистану: 2024 рік – 86,1 млрд проти 10,2 млрд. Це означає, що Індія має значно більше можливостей для модернізації збройних сил.

Також Індія переважає свого сусіда за кількістю танків — 4,2 тисяч танків, зокрема T-90 Bhishma та Arjun проти 2,6 тисяч танків у Пакистану. Крім того, Індія має понад 148 тисяч бронемашин, що майже в 3 рази більше, ніж у Пакистану.

Бойових літаків у Індії понад 600. Серед них Rafale, Су-30 і Tejas. Також країна має близько 900 бойових гелікоптерів. У Пакистану понад 400 літаків, зокрема JF-17 Thunder і F-16, та понад 300 гелікоптерів.

Що стосується військово-морського флоту, тут Пакистан теж уступає. Індія має 2 авіаносці, 13 есмінців, 14 фрегатів і 18 підводних човнів. У Пакистану лише 9 фрегатів і 8 підводних човнів.

Як Індія, так і Пакистан є ядерними країнами. Вони мають майже однакову кількість ядерних боєголовок — 180 у Індії та 170 у Пакистану.

Також обидві країни мають програми балістичних ракет. Індійська ракета Agni-V має дальність польоту понад 5,2 тисяі кілометрів, пакистанська Shaheen-III – до 2,8 тисяч.

Нагадаємо, що міністр інформації Пакистану Аттаулах Тарар 30 квітня заявив, що Індія нападе на його країну протягом найближчих однієї-двох діб. При цьому міністр оборони Хаваджа Мухаммад Асіф заявив, що має докази причетності індійців до терактів у регіоні Кашмір

Загострення відносин між Пакистаном та Індією почалось, орієнтовно, 23-24 квітня, коли обидві країни почали звинувачувати одна одну у причетності до теракту у регіоні Кашмір, який стався 22 квітня.