Пакистан запасся ракетами Fatah з дальністю до 400 км проти С-400: хто йому допоміг

Збройні сили Пакистану проводять військові навчання під умовним позначенням "Індус", під час яких зокрема відбувся пуск керованої ракети сімейства Fatah на 120 кілометрів. У Міноборони країни жодних відомостей з цього приводу розкривати не стали.

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Втім, журналісти зацікавилися, звідки у Пакистану взялися такі ракети. Про це пише Defence Express.

Портал Janes в своїй публікації вказує, що збройні сили Пакистану мають два типи ракет — Fatah-1 з дальністю пуску до 140 кілометрів та Fatah-2 з дальністю пуску до 400 кілометрів. Про ці ракети стало відомо кілька років тому, і у відкритому доступі є дані з приводу цього озброєння.

Так, Fatah-1, завдовжки 8 метрів, має дальність 140 кілометрів, а для наведення на ціль використовується поєднання GPS та INS. Відхилення від цілі становить 50 метрів. Fatah-2 завдовжки 7,5 метрів і має дальність 400 кілометрів. Для наведення на ціль використовується поєднання GPS та GNSS, кругове відхилення від цілі теж складає 50 метрів.

Після того, як стало відомо, що в арсеналі Пакистану з'явилися такі ракети, військові оглядачі почали з'ясовувати, звідти Ісламабад взяв необхідні технології для їхнього виготовлення і виявили, що Fatah дуже схожий на китайську ракетну систему A200, яку, наприклад в Білорусі отримала назву "Полонез".

Втім, експерти також зауважують, що є деякі нестиковки у масогабаритних показниках цих двох ракет. Відомо, що основним типом ракет до того ж "Полонеза" є M200, де стартова маса складає аж 750 кілометрів, що вдвічі більше аніж в пакистанських ракет сімейства Fatah.

"Тобто тут відкритим є питання про те, яку частину необхідних технологій для цього "вбивці індійських С-400" міг дати Китай, а яку частину — створив сам Пакистан", — зауважили в Defence Express.

Нагадаємо, що Індія розробляє балістичні ракети корабельного та підводного базування, а також співпрацює з Росією у розробленні крилатих ракет.