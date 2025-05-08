В США Повітряним силам доведеться викопати абсолютно нові шахти для ядерних ракет LGM-35A Sentinel, що перевищить заплановані витрати та графіки щодо реалізації цієї ядерної програми.

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Про це пише видання Аir Force Times.

Про шалені додаткові витрати стало відомо після того, як з'ясувалося, що існуючі шахти, в яких розміщувалися міжконтинентальні балістичні ракети Minuteman III, не можна адаптувати для запуску ракет Sentinel, як планувалося раніше, оскільки випробувальний проект на космічній базі Ванденберг у Каліфорнії показав, що такий підхід в майбутньому призведе до проблем.

"Оскільки програма [Sentinel] продовжує проходити реструктуризацію, аналіз Повітряних сил продовжує підтверджувати неприйнятні ризики для вартості, графіка та продуктивності системи озброєння, що випливають з початкової базової стратегії переобладнання шахт Minuteman III", – заявив речник Повітряних сил США.

Він додав, що через те, що спочатку шахти хотіли переобладнати, але зараз змушені рити нові, це спричинить нові витрати та відставання від запланованих графіків.

"Щоб пом’якшити цей та інші ризики, ВПС планують побудувати нові ракетні шахти на нерухомості, що переважно належить ВПС, що означає повторне використання існуючих ракетних майданчиків, але не 55-річних шахт", – продовжив речник.

Sentinel – це програма ВПС із заміни існуючих МБР Minuteman III – наземної частини ядерного стримування Сполучених Штатів – яким понад півстоліття та які добігають кінця свого терміну служби.

Спочатку очікувалося, що вартість проєкту буде 77,7 мільярда доларів, але прогнозовані майбутні витрати настільки значно перевищили бюджет, що в січні 2024 року це спричинило процес перегляду, відомий як критичне порушення закону Нанна-Маккерді.

Після цього огляду Пентагон минулого року дійшов висновку, що Sentinel занадто важливий для національної безпеки, щоб від нього відмовитися, але наказав ВПС реструктуризувати його, щоб контролювати витрати. Подальші дослідження програми показують більше потенційних проблем.

Нагадаємо, що Пакистан запасся ракетами Fatah з дальністю до 400 км проти С-400. ЗМІ вважають, що Ісламабаду з технологіями допоміг Пекін.