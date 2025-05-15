В Китае "засветился" новейший секретный подводный дрон: что о нем известно (фото)

Китай продолжает внедрять инновации в подводной сфере. Одна из его последних разработок — сверхбольшой подводный дрон (XLUUV), который вероятно, вооружен торпедами, минами или ракетами, что отличает его от западных типов.

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Об этом пишет издание Naval News.

Отмечается, что таинственный подводный аппарат попал на фото, когда его перевозил грузовик. Эксперты отмечают, что на первый взгляд он мог напоминать фюзеляж самолета, но при более детальном рассмотрении оказалось, что это, скорее всего, сверхбольшой беспилотный подводный аппарат (XLUUV).

Авторы издания считают, что этот подводный аппарат скорее всего может нести торпеды, морские мины или ракетное вооружение. Под тентом, которым был накрыт аппарат, заметили водометный движитель.

Новейший китайский подводный дрон, фото приводит Naval News

Длина корпуса таинственного подводного дрона имеет 11,5 метров, ширина корпуса — 1,6 метров. Высота вертикального руля, примерно 2,6 метра. По габаритам он напоминает британский CETUS для Королевских ВМС и канадский Cellula Robotics Solus XR.

Корпус беспилотника имеет закругленные линии с обтекаемым выступом на задней части, вероятно, для складных мачт. Верхний руль значительно выше, чем нижний, что придает ему вид самолета.

Авторы Naval News предполагают, что в этом случае речь может идти о подводном аппарате UUV-300, впервые представленным на выставке DSA 2024 в Куала-Лумпуре, Малайзия, в мае 2024 года. Фактически, это первое изображение любого из китайских XLUUV с уровня земли, предыдущие снимки, использовавшиеся для анализа, были получены со спутников.

Если это не совсем UUV-300, то это по меньшей мере судно, которое очень похоже. Публичные характеристики UUV-300 составляют 11,5 метров в длину и 1,6 метра в диаметре.

Беспилотные летательные аппараты UUV-300, да и китайские XLUUV в целом, могут быть вооружены торпедами, минами или даже ракетами.

Подводный беспилотник UUV-300 был предложен на экспорт, поэтому, вероятно, существуют отдельные типы, предназначенные для использования ВМС Китая (PLAN — ВМС Народно-освободительной армии Китая). Известно, что Китай испытал по меньшей мере 5 различных типов XLUUV, и вполне вероятно, что несколько из них поступят на вооружение.

Naval News отмечают, что Китай делает значительные инвестиции в развитие подводного оружия, но держит прогресс в тайне.

Напомним, что ранее сообщалось, что истребитель 6 поколения F-47 от Boeing США получил первые объявленные характеристики. Он будет иметь боевой радиус в более 1600 километров, максимальную скорость в более 2 Маха и уровень малозаметности обозначен как Stealth++.