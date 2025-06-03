РФ поделилась с Китаем и КНДР технологией изготовления ракет класса "воздух-воздух"

Россия и Китай в 1990-хх годах сотрудничали в рамках проекта "Проект 129", который курировало московское конструкторское бюро "Вымпел". Тогда китайская сторона могла получить радиолокационную ГСН и системы навигации от ракеты Р-77 для проекта создания PL-12, которая считается китайским аналогом американской AIM-120 AMRAAM.

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Об этом пишут аналитики Defence Express.

Так, они утверждают, что в мае 2025 года стало известно о том, что КНДР имеет до двадцати МиГ-29, которые теперь смогут пускать клон AIM-120, из-за чего возник вопрос, кто мог помочь Северной Корее с таким апгрейдом.

Военные аналитики отмечают, что обстоятельства появления новой ракеты "воздух-воздух" у Северной Кореи до сих пор являются тайной, но в этом случае можно отталкиваться от того факта, что в 1990-х годах Россия делилась с Китаем технологиями от Р-77 для проекта по созданию PL-12, которая считается китайским аналогом американской AIM-120 AMRAAM.

Как пишет Defence Express, россияне и китайцы в 1990-х годах имели опыт сотрудничества в рамках "Проект 129", который курировало МКБ "Вымпел". При этом российские источники сообщали, что в рамках этого проекта китайская сторона получала скорее всего радиолокационную ГСН и системы навигации от Р-77.

"Исходя из этого опыта, вполне логично предположить, что Россия аналогичным образом могла дать технологии по ракетам "воздух-воздух" и для Северной Кореи. Но дальше возникает вопрос о том, какой тип авиационного вооружения на этот раз мог выступить базой для сотрудничества", — пишут аналитики Defence Express.

Они добавляют, что МиГ-29 КНДР явно еще не прошли модернизацию хотя бы до уровня советского варианта МиГ-29С, поэтому является открытым также вопрос и о том, готов ли флот истребителей КНДР реально применять те новые ракеты "воздух-воздух", которые были "засвечены" в пропагандистских целях.

Напомним, что ранее Пакистан заявил, что сбил 5 истребителей Воздушных сил Индии с применением китайских истребителей Chengdu J-10C и ракет КНР ракет класса "воздух-воздух" PL-15, которые использовали истребители.