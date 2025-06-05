"Священна справа": Кім Чен Ин пообіцяв РФ "безумовну підтримку" у війні проти України

Лідер Корейської Народно-Демократичної Республіки Кім Чен Ин зустрівся з секретарем Ради безпеки РФ Сергієм Шойгу в Пхеньяні 4 червня. Північнокорейський диктатор пообіцяв продовжувати "безумовно підтримувати" Москву в "українському питанні".

Related video

Про це повідомляє Корейське центральне інформаційне агентство.

Державне інформагентство КНДР передає, що під час зустрічі Кім Чен Ин і Сергій Шойгу обговорили "важливі питання для захисту спільних ключових інтересів" і співробітництво двох країн у різних галузях, зокрема "розвиток ситуації навколо України", і підтвердили повний збіг позицій.

Шойгу також передав Кіму подяку російського керівництва за участь солдатів КНДР у війні проти України в Курській області РФ.

"Товариш Кім Чен Ин запевнив, що уряд КНДР і надалі безумовно підтримуватиме позицію і зовнішню політику Росії в усіх гострих міжнародних політичних питаннях, зокрема, в українському питанні, і з відповідальністю дотримуватиметься статей корейсько-російського міждержавного договору", — повідомили в північнокорейському інформагентстві.

Згаданий договір передбачає взаємну військову підтримку й іншу допомогу в разі збройного нападу на одну зі сторін.

Кім Чен Ин висловив упевненість, що Росія "завжди досягатиме перемоги у справедливій священній справі захисту суверенітету держави, територіальної цілісності та інтересів безпеки" та побажав російському народу "перемоги, процвітання та щастя".

Сергій Шойгу зустрівся з Кім Чен Ином у Пхеньяні 4 червня Фото: Рада безпеки РФ

На сайті радбезу РФ також звітують, що під час зустрічі Кім і Шойгу обговорювали "ситуацію навколо України" та перспективи розвитку відносин між країнами в дусі підписаного "Договору про всеосяжне стратегічне партнерство".

Кім Чен Ин допомагає РФ зброєю

Міжнародна група з моніторингу санкцій (MSMT) у своїй доповіді 29 травня зазначала, що президент РФ Володимир Путін віддячив Кім Чен Ину за допомогу у війні проти України сучасними системами протиповітряної оборони.

У звіті Міністерства закордонних справ Південної Кореї зазначалося, що КНДР озброює ЗС РФ ракетами та боєприпасами та передала росіянам щонайменше 20 000 вантажних контейнерів з вересня 2023 року.

Аналітики Defence Express 3 червня писали, що РФ поділилася з Китаєм та КНДР технологіями, необхідними для створення ракет класу "повітря-повітря".

Російські пабліки 4 червня поширили в мережі фото 60-мм мінометів КНДР на озброєнні ЗС РФ. Таку артилерію використовували північнокорейські солдати під час боїв у Курській області.