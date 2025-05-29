20 000 контейнерів із ракетами та боєприпасами: як КНДР озброює ЗС РФ

Починаючи з вересня 2023 року, Північна Корея передала Росії масштабну військову допомогу — щонайменше 20 тисяч вантажних контейнерів зі зброєю. До їхнього вмісту входили сотні балістичних ракет, мільйони артилерійських снарядів, а також боєприпаси для реактивних систем залпового вогню.

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Про це йдеться у звіті Міністерства закордонних справ Південної Кореї, пише південнокорейське видання Yonhap News.

Згідно зі звітом, Північна Корея передала Росії близько 9 мільйонів артилерійських снарядів і боєприпасів для РСЗВ, понад 100 балістичних ракет, більш ніж 200 одиниць важкої артилерії, а також протитанкові керовані ракети й реактивні боєприпаси. Обсяги цієї допомоги, за оцінкою, достатні для повного забезпечення трьох армійських бригад.

У звіті також сказано, що в період з листопада по грудень 2023 року для доставки північнокорейського озброєння до Росії активно залучалась військова авіація. Зокрема, використовували щонайменше три транспортні літаки Іл-76 та три Ан-124, що перебувають у розпорядженні Командування транспортної авіації РФ.

Водночас Росія передала КНДР технічні дані та підтримку щодо характеристик ракет, що дозволяє Пхеньяну вдосконалити системи наведення. Такі дії суперечать резолюціям Ради Безпеки ООН, які забороняють допомогу КНДР у військовій сфері, і які Росія підтримала як постійний член Ради.

КНДР нарощує військову та економічну співпрацю з РФ попри санкції

У даних звіту також йдеться про те, що у 2024 році Північна Корея направила до Росії понад 11 000 військових, а нещодавно відправила ще 3 000 солдатів. Російські військові навчають їх протидії артилерійським обстрілам, роботі з безпілотниками та основам піхотних операцій. Водночас між двома країнами триває активний обмін на високому рівні серед військових керівників, що свідчить про поглиблення співпраці після підписання двостороннього оборонного договору між Володимиром Путіним і Кім Чен Ином у червні минулого року.

Крім військової підтримки, Росія постачала Північній Кореї понад мільйон барелів палива з березня по жовтень 2024 року, що значно перевищує ліміт у 500 тисяч барелів, встановлений санкціями Ради Безпеки ООН.

Окрім того, близько 8 000 північнокорейських працівників були залучені до роботи в Росії у сферах будівництва, ІТ та інших галузях, що порушує заборону на закордонне працевлаштування громадян Північної Кореї.

Згідно зі звітом, фінансові операції між двома державами здійснюються через рублеві банківські рахунки Північної Кореї, відкриті в окупованій РФ Південній Осетії.

Нагадаємо, 26 травня глава Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко повідомив про масштабні постачання озброєнь із КНДР до Росії. Йдеться приблизно про шість мільйонів артилерійських снарядів, а також близько 120 самохідних артилерійських установок M1989 "Коксан" і 120 реактивних систем залпового вогню M1991.

Раніше, на початку грудня минулого року з'явилася інформація про появу на озброєнні ЗС РФ північнокорейських РСЗВ. За даними керівника українського Центру з протидії дезінформації Андрія Коваленка, Пхеньян передав російській стороні приблизно 100 артсистем, включно із самохідними гаубицями M1989 і РСЗВ M1991.