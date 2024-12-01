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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Дострілять до Харкова: в арсеналі ЗС РФ з'явилися північнокорейські РСЗВ M1991 (фото)

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Фото: National interest | Залп північнокорейських РСЗВ (ілюстративне фото)

Це потужна система залпового вогню, яка озброєна 240-мм ракетами вагою 187 кг і здатна вражати цілі на відстані до 60 км.

Російські війська зазнали значних втрат у реактивних системах залпового вогню (РСЗВ) за час війни в Україні. За 33 місяці запеклих боїв ЗС РФ втратили щонайменше 400 систем, тож, щоб заповнити втрачену техніку, Кремль запросив артилерійські системи в Північної Кореї. Про це пише аналітик Forbes Девід Акс.

У ситуації важких втрат у реактивній артилерії російська армія активувала старі пускові установки з резервів, компенсувати такі втрати виявилося непросто. Крім того, спостерігається значне виснаження запасів ракет.

Для розв'язання цієї проблеми Росія звернулася до КНДР. За даними керівника українського Центру з протидії дезінформації Андрія Коваленка, Пхеньян передав російській стороні близько 100 артилерійських систем, включно із самохідними гаубицями M1989 і РСЗВ M1991, а також мільйони артилерійських снарядів і балістичні ракети KN-23.

Північнокорейська РСЗВ M1991

Автор матеріалу підкреслює, що M1991 — це нове потужне доповнення до пошарпаних російських ракетних військ. Це потужна ракетна система, здатна стріляти 240-мм ракетами вагою 187 кг на відстань до 60 км. Акс стверджує, що ця РСЗВ перевершує більшість артилерійських систем, що перебувають на озброєнні України, за винятком американських HIMARS.

Конструкція та характеристики

  • Базова платформа: 6x6 вантажівка з дизельним двигуном. Максимальна швидкість — 80 км/год, запас ходу — до 800 км. При цьому вантажівка має високу прохідність і може долати брід глибиною до 1,2 метра.
  • Пускова установка включає 22 направляючих для запуску некерованих ракет калібру 240 мм. Ракети розміщені в три шари та можуть бути оснащені різними бойовими частинами — осколково-фугасними, запальними або хімічними.
  • Дальність стрільби становить від 40 до 60 км.
  • Час залпу: вся установка може випустити 22 ракети за 44 секунди.
  • Екіпаж: 6 осіб.
РСЗВ M1991 Fullscreen
Північнокорейська РСЗВ M1991

За інформацією Military Factory, система М1991 надійшла на озброєння на початку 1990-х років і використовується Корейською народною армією для здійснення високомобільних операцій із завдаванням ударів по дальніх цілях, зокрема й для масового ураження живої сили й техніки противника.

Установки можуть діяти із заздалегідь підготовлених позицій, включно з укриттями в гірських тунелях, що ускладнює їх виявлення. Таким чином російська армія, отримавши РСЗВ M1991, створить додаткові загрози для українських міст і цивільних об'єктів.

Перебуваючи на озброєнні Росії, ці пускові установки можуть вражати українські траншеї та вести вогонь у відповідь по українських гаубицях і пускових установках. Не менш тривожно, що вони можуть вразити прифронтові міста, включно з Харковом, що розташований лише за 40 км від російсько-українського кордону.

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Нагадаємо, у листопаді з'явилися фотографії північнокорейських далекобійних артилерійських систем, які прибули до Росії. Йдеться про самохідні артилерійські установки M1989 KOKSAN зі 170-мм гарматою.