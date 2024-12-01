Дострілять до Харкова: в арсеналі ЗС РФ з'явилися північнокорейські РСЗВ M1991 (фото)

Це потужна система залпового вогню, яка озброєна 240-мм ракетами вагою 187 кг і здатна вражати цілі на відстані до 60 км.

Російські війська зазнали значних втрат у реактивних системах залпового вогню (РСЗВ) за час війни в Україні. За 33 місяці запеклих боїв ЗС РФ втратили щонайменше 400 систем, тож, щоб заповнити втрачену техніку, Кремль запросив артилерійські системи в Північної Кореї. Про це пише аналітик Forbes Девід Акс.

У ситуації важких втрат у реактивній артилерії російська армія активувала старі пускові установки з резервів, компенсувати такі втрати виявилося непросто. Крім того, спостерігається значне виснаження запасів ракет.

Для розв'язання цієї проблеми Росія звернулася до КНДР. За даними керівника українського Центру з протидії дезінформації Андрія Коваленка, Пхеньян передав російській стороні близько 100 артилерійських систем, включно із самохідними гаубицями M1989 і РСЗВ M1991, а також мільйони артилерійських снарядів і балістичні ракети KN-23.

Північнокорейська РСЗВ M1991

Автор матеріалу підкреслює, що M1991 — це нове потужне доповнення до пошарпаних російських ракетних військ. Це потужна ракетна система, здатна стріляти 240-мм ракетами вагою 187 кг на відстань до 60 км. Акс стверджує, що ця РСЗВ перевершує більшість артилерійських систем, що перебувають на озброєнні України, за винятком американських HIMARS.

Конструкція та характеристики

Базова платформа: 6x6 вантажівка з дизельним двигуном. Максимальна швидкість — 80 км/год, запас ходу — до 800 км. При цьому вантажівка має високу прохідність і може долати брід глибиною до 1,2 метра.

6x6 вантажівка з дизельним двигуном. Максимальна швидкість — 80 км/год, запас ходу — до 800 км. При цьому вантажівка має високу прохідність і може долати брід глибиною до 1,2 метра. Пускова установка включає 22 направляючих для запуску некерованих ракет калібру 240 мм. Ракети розміщені в три шари та можуть бути оснащені різними бойовими частинами — осколково-фугасними, запальними або хімічними.

включає 22 направляючих для запуску некерованих ракет калібру 240 мм. Ракети розміщені в три шари та можуть бути оснащені різними бойовими частинами — осколково-фугасними, запальними або хімічними. Дальність стрільби становить від 40 до 60 км.

від 40 до 60 км. Час залпу: вся установка може випустити 22 ракети за 44 секунди.

вся установка може випустити 22 ракети за 44 секунди. Екіпаж: 6 осіб.

Північнокорейська РСЗВ M1991

За інформацією Military Factory, система М1991 надійшла на озброєння на початку 1990-х років і використовується Корейською народною армією для здійснення високомобільних операцій із завдаванням ударів по дальніх цілях, зокрема й для масового ураження живої сили й техніки противника.

Установки можуть діяти із заздалегідь підготовлених позицій, включно з укриттями в гірських тунелях, що ускладнює їх виявлення. Таким чином російська армія, отримавши РСЗВ M1991, створить додаткові загрози для українських міст і цивільних об'єктів.

Перебуваючи на озброєнні Росії, ці пускові установки можуть вражати українські траншеї та вести вогонь у відповідь по українських гаубицях і пускових установках. Не менш тривожно, що вони можуть вразити прифронтові міста, включно з Харковом, що розташований лише за 40 км від російсько-українського кордону.

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Нагадаємо, у листопаді з'явилися фотографії північнокорейських далекобійних артилерійських систем, які прибули до Росії. Йдеться про самохідні артилерійські установки M1989 KOKSAN зі 170-мм гарматою.