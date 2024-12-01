Дострілять до Харкова: в арсеналі ЗС РФ з'явилися північнокорейські РСЗВ M1991 (фото)
Це потужна система залпового вогню, яка озброєна 240-мм ракетами вагою 187 кг і здатна вражати цілі на відстані до 60 км.
Російські війська зазнали значних втрат у реактивних системах залпового вогню (РСЗВ) за час війни в Україні. За 33 місяці запеклих боїв ЗС РФ втратили щонайменше 400 систем, тож, щоб заповнити втрачену техніку, Кремль запросив артилерійські системи в Північної Кореї. Про це пише аналітик Forbes Девід Акс.
У ситуації важких втрат у реактивній артилерії російська армія активувала старі пускові установки з резервів, компенсувати такі втрати виявилося непросто. Крім того, спостерігається значне виснаження запасів ракет.
Для розв'язання цієї проблеми Росія звернулася до КНДР. За даними керівника українського Центру з протидії дезінформації Андрія Коваленка, Пхеньян передав російській стороні близько 100 артилерійських систем, включно із самохідними гаубицями M1989 і РСЗВ M1991, а також мільйони артилерійських снарядів і балістичні ракети KN-23.
Північнокорейська РСЗВ M1991
Автор матеріалу підкреслює, що M1991 — це нове потужне доповнення до пошарпаних російських ракетних військ. Це потужна ракетна система, здатна стріляти 240-мм ракетами вагою 187 кг на відстань до 60 км. Акс стверджує, що ця РСЗВ перевершує більшість артилерійських систем, що перебувають на озброєнні України, за винятком американських HIMARS.
Конструкція та характеристики
- Базова платформа: 6x6 вантажівка з дизельним двигуном. Максимальна швидкість — 80 км/год, запас ходу — до 800 км. При цьому вантажівка має високу прохідність і може долати брід глибиною до 1,2 метра.
- Пускова установка включає 22 направляючих для запуску некерованих ракет калібру 240 мм. Ракети розміщені в три шари та можуть бути оснащені різними бойовими частинами — осколково-фугасними, запальними або хімічними.
- Дальність стрільби становить від 40 до 60 км.
- Час залпу: вся установка може випустити 22 ракети за 44 секунди.
- Екіпаж: 6 осіб.
За інформацією Military Factory, система М1991 надійшла на озброєння на початку 1990-х років і використовується Корейською народною армією для здійснення високомобільних операцій із завдаванням ударів по дальніх цілях, зокрема й для масового ураження живої сили й техніки противника.
Установки можуть діяти із заздалегідь підготовлених позицій, включно з укриттями в гірських тунелях, що ускладнює їх виявлення. Таким чином російська армія, отримавши РСЗВ M1991, створить додаткові загрози для українських міст і цивільних об'єктів.
Перебуваючи на озброєнні Росії, ці пускові установки можуть вражати українські траншеї та вести вогонь у відповідь по українських гаубицях і пускових установках. Не менш тривожно, що вони можуть вразити прифронтові міста, включно з Харковом, що розташований лише за 40 км від російсько-українського кордону.
Нагадаємо, у листопаді з'явилися фотографії північнокорейських далекобійних артилерійських систем, які прибули до Росії. Йдеться про самохідні артилерійські установки M1989 KOKSAN зі 170-мм гарматою.