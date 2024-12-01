Дострелят до Харькова: в арсенале ВС РФ появились северокорейские РСЗО M1991 (фото)

Это мощная система залпового огня, которая вооружена 240-мм ракетами весом 187 кг и способна поражать цели на расстоянии до 60 км.

Российские войска понесли значительные потери в реактивных системах залпового огня (РСЗО) за время войны в Украине. За 33 месяца ожесточенных боев ВС РФ потеряли не менее 400 систем, поэтому, чтобы восполнить утраченную технику, Кремль запросил артиллерийские системы у Северной Кореи. Об этом пишет аналитик Forbes Дэвид Акс.

В ситуации тяжелых потерь в реактивной артиллерии российская армия активировала старые пусковые установки из резервов, компенсировать такие утраты оказалось непросто. Кроме того, наблюдается значительное истощение запасов ракет.

Для решения этой проблемы Россия обратилась к КНДР. По данным руководителя украинского Центра по противодействию дезинформации Андрея Коваленко, Пхеньян передал российской стороне около 100 артиллерийских систем, включая самоходные гаубицы M1989 и РСЗО M1991, а также миллионы артиллерийских снарядов и баллистические ракеты KN-23.

Северокорейская РСЗО M1991

Автор материала подчеркивает, что M1991 — это новое мощное дополнение к потрепанным российским ракетным войскам. Это мощная ракетная система, способная стрелять 240-мм ракетами весом 187 кг на расстояние до 60 км. Акс утверждает, что данная РСЗО превосходят большинство артиллерийских систем, находящихся на вооружении Украины, за исключением американских HIMARS.

Конструкция и характеристики

Базовая платформа: 6x6 грузовик с дизельным двигателем. Максимальная скорость — 80 км/ч, запас хода — до 800 км. При этом грузовик имеет высокую проходимость и может преодолевать брод глубиной до 1,2 метра.

6x6 грузовик с дизельным двигателем. Максимальная скорость — 80 км/ч, запас хода — до 800 км. При этом грузовик имеет высокую проходимость и может преодолевать брод глубиной до 1,2 метра. Пусковая установка включает 22 направляющих для запуска неуправляемых ракет калибра 240 мм. Ракеты размещены в три слоя и могут быть оснащены различными боевыми частями — осколочно-фугасными, зажигательными или химическими.

включает 22 направляющих для запуска неуправляемых ракет калибра 240 мм. Ракеты размещены в три слоя и могут быть оснащены различными боевыми частями — осколочно-фугасными, зажигательными или химическими. Дальность стрельбы составляет от 40 до 60 км.

от 40 до 60 км. Время залпа: вся установка может выпустить 22 ракеты за 44 секунды.

вся установка может выпустить 22 ракеты за 44 секунды. Экипаж: 6 человек.

Северокорейская РСЗО M1991

По информации Military Factory, система М1991 поступила на вооружение в начале 1990-х годов и используется Корейской народной армией для осуществления высокомобильных операций с нанесением ударов по дальним целям, включая массовое поражение живой силы и техники противника.

Установки могут действовать с заранее подготовленных позиций, включая укрытия в горных туннелях, что осложняет их обнаружение. Таким образом российская армия, получив РСЗО M1991, создаст дополнительные угрозы для украинских городов и гражданских объектов.

Находясь на вооружении России, эти пусковые установки могут поражать украинские траншеи и вести ответный огонь по украинским гаубицам и пусковым установкам. Не менее тревожно, что они могут поразить прифронтовые города, включая Харьков, который находится всего в 40 км от российско-украинской границы.

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Напомним, в ноябре появились фотографии северокорейских дальнобойных артиллерийских систем, прибывших в Россию. Речь идет о самоходных артиллерийских установках M1989 KOKSAN с 170-мм орудием.