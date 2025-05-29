20 000 контейнеров с ракетами и боеприпасами: как КНДР вооружает ВС РФ

Начиная с сентября 2023 года, Северная Корея передала России масштабную военную помощь — не менее 20 тысяч грузовых контейнеров с оружием. В их содержимое входили сотни баллистических ракет, миллионы артиллерийских снарядов, а также боеприпасы для реактивных систем залпового огня.

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Об этом говорится в отчете Министерства иностранных дел Южной Кореи, пишет южнокорейское издание Yonhap News.

Согласно отчету, Северная Корея передала России около 9 миллионов артиллерийских снарядов и боеприпасов для РСЗО, более 100 баллистических ракет, более 200 единиц тяжелой артиллерии, а также противотанковые управляемые ракеты и реактивные боеприпасы. Объемы этой помощи, по оценке, достаточны для полного обеспечения трех армейских бригад.

В отчете также сказано, что в период с ноября по декабрь 2023 года для доставки северокорейского вооружения в Россию активно привлекалась военная авиация. В частности, использовали по меньшей мере три транспортных самолета Ил-76 и три Ан-124, находящихся в распоряжении Командования транспортной авиации РФ.

В то же время Россия передала КНДР технические данные и поддержку по характеристикам ракет, что позволяет Пхеньяну усовершенствовать системы наведения. Такие действия противоречат резолюциям Совета Безопасности ООН, которые запрещают помощь КНДР в военной сфере, и которые Россия поддержала как постоянный член Совета.

КНДР наращивает военное и экономическое сотрудничество с РФ, несмотря на санкции

В данных отчета также говорится о том, что в 2024 году Северная Корея направила в Россию более 11 000 военных, а недавно отправила еще 3 000 солдат. Российские военные обучают их противодействию артиллерийским обстрелам, работе с беспилотниками и основам пехотных операций. В то же время между двумя странами продолжается активный обмен на высоком уровне среди военных руководителей, что свидетельствует об углублении сотрудничества после подписания двустороннего оборонного договора между Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном в июне прошлого года.

Помимо военной поддержки, Россия поставляла Северной Корее более миллиона баррелей топлива с марта по октябрь 2024 года, что значительно превышает лимит в 500 тысяч баррелей, установленный санкциями Совета Безопасности ООН.

Кроме того, около 8 000 северокорейских работников были привлечены к работе в России в сферах строительства, ИТ и других отраслях, что нарушает запрет на зарубежное трудоустройство граждан Северной Кореи.

Согласно отчету, финансовые операции между двумя государствами осуществляются через рублевые банковские счета Северной Кореи, открытые в оккупированной РФ Южной Осетии.

Напомним, 26 мая глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко сообщил о масштабных поставках вооружений из КНДР в Россию. Речь идет примерно о шести миллионах артиллерийских снарядов, а также около 120 самоходных артиллерийских установок M1989 "Коксан" и 120 реактивных систем залпового огня M1991.

Ранее, в начале декабря прошлого года появилась информация о появлении на вооружении ВС РФ северокорейских РСЗО. По данным руководителя украинского Центра по противодействию дезинформации Андрея Коваленко, Пхеньян передал российской стороне около 100 артсистем, включая самоходные гаубицы M1989 и РСЗО M1991.