КНДР вооружает Россию: масштаб поставок исчисляется миллионами боеприпасов, — разведка

Служба внешней разведки Украины сообщила о масштабных поставках вооружений из КНДР в Россию. Речь идет примерно о шести миллионах артиллерийских снарядов, а также около 120 самоходных артиллерийских установок M1989 «Коксан» и 120 реактивных систем залпового огня M1991.

Related video

Об этом 26 мая в интервью агентству "Укринформ" рассказал глава ведомства Олег Иващенко.

По его словам, российские предприятия ВПК пытаются выйти на максимальный уровень производства, однако им тяжело, поскольку инвестиции, компоненты и средства производства, необходимые для больших объемов.

"Если взять боеприпасы, то в год они производят около 3 миллионов снарядов 122-го, 152-го калибра. Еще 2,5-3 миллиона берут в КНДР. С начала войны взяли у них уже шесть миллионов снарядов. Также от КНДР было снабжение самоходных артиллерийских установок 170 мм М1989 Koksan и реактивных систем залпового огня М1991 калибром 240 мм – это 120 единиц одного типа и 120 единиц другого типа", — рассказал Иващенко.

Оценка военной поддержки РФ со стороны КНДР

Комментируя информацию западные обозреватели отметили, что северокорейские боеприпасы уже составляют до половины артиллерийских расходников ВС РФ, что существенно влияет на динамику боевых действий в условиях сокращения и задержек военной помощи Украине.

Поставленные боеприпасы представляют собой 122-мм и 152-мм артиллерийские снаряды, широко используемые в советских системах, которые до сих пор находятся на вооружении российской армии. Снаряды калибра 122 мм применяются в таких орудиях, как гаубица Д-30, обладающая максимальной дальностью стрельбы до 15 км. Более тяжелые 152-мм снаряды, используемые в САУ 2С3 "Акация", обеспечивают дальность до 18,5 км и обладают большей разрушительной силой.

По словам Иващенко, Россия производит около 3 миллионов снарядов в год, но нуждается в таком же объеме импортных боеприпасов, чтобы сохранять текущий уровень интенсивности артиллерийского огня в Украине. При этом объем поставок из КНДР в 6 миллионов снарядов предполагает задействование логистики беспрецедентного масштаба — с перевозкой тысяч контейнеров по морю или железной дороге через такие маршруты, как порт Раджин в Северной Корее и российские порты Восточный или Дунай.

В обмен на боеприпасы Северная Корея получает продовольствие, нефть, а также доступ к передовым военным технологиям, что может усилить ее ракетную и ядерную программы, отмечает глава внешней разведки.

Важно

"Спасибо Киму": военные РФ впервые показали залпы северокорейской РСЗО M1991 (видео)

Эксперты подчеркивают, что непрозрачность подобных сделок и слабый международный контроль за перемещением грузов по морю и железной дороге затрудняют мониторинг поставок. Это создает вызов для разведывательных структур, которым необходимо адекватно оценивать масштабы и угрозу, связанную с нарастающим военно-политическим альянсом двух государств, находящихся под санкциями.

Напомним, информация о появлении на вооружении ВС РФ северокорейских РСЗО в начале декабря прошлого года. По данным руководителя украинского Центра по противодействию дезинформации Андрея Коваленко, Пхеньян передал российской стороне около 100 артсистем, включая самоходные гаубицы M1989 и РСЗО M1991.