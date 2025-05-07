"Спасибо Киму": военные РФ впервые показали залпы северокорейской РСЗО M1991 (видео)

В сети появились кадры применения реактивной системы залпового огня M1991, которую передала на вооружение РФ Северная Корея. Она является аналогом советской РСЗО "Ураган".

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Видео обнародовал российский Z-канал в Telegram "Воевода Вещает".

На видео установка выпускает две реактивные ракеты.

"Работа северокорейской 240-мм РСЗО M1991. Спасибо, товарищ Ким", — подписали ролик авторы канала.

Что известно о РСЗО M1991

О том, что КНДР передала РФ около 120 реактивных систем залпового огня М1991 калибра 240 мм, рассказывал 23 января 2025 года начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Военный журналист и главный редактор "Цензор.нет" Юрий Бутусов 20 апреля предоставил доказательства того, что КНДР поставила России установки M1991. Он опубликовал видео установки на северокорейскую РСЗО антидроновой защиты в одном из российских ангаров.

РСЗО M1991, которая является аналогом "Урагана", использует неуправляемые 240-миллиметровые реактивные снаряды. Обозреватели Army Recognition рассказывали, что такие установки эффективны как средства подавления на больших участках местности. Каждая ракета весит около 497 кг, а полный залп из 22 боеприпасов M1991 может осуществить примерно за 45 секунд. Дальность стрельбы северокорейской РСЗО составляет 40-60 км, но по неподтвержденным данным новые модификации могут поражать цели на расстоянии 120 км.

Напомним, на странице 413-го отдельного батальона беспилотных систем "Рейд" Вооруженных сил Украины 6 мая появилось видео уничтожения ударным дроном радара корабельной радиолокационной системы "Заслон", которую россияне установили на колесное шасси.

OSINT-аналитик с ником Necro Mancer 6 мая показал, как оккупанты "навешали" кусты из проводов на БМП-2, чтобы защитить технику от FPV-дронов.