"Впервые за время войны": бойцы СБС поразили радар корабельной радиолокационной системы (видео)
Операторы дронов Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины поразили радар корабельной радиолокационной системы "Заслон", которую оккупанты установили на колесное шасси. Бойцы предполагают, что это может быть первое поражение такой системы в Украине с начала боевых действий.
Видео работы украинских операторов беспилотных летательных аппаратов опубликовано на странице 413-го отдельного батальона беспилотных систем "Рейд".
На видео можно увидеть попадание в радар радиолокационной системы на колесном шасси. По словам бойцов, вероятно, что РЛС "Заслон" была поражена впервые за все время российско-украинской войны.
"Этот "Заслон" больше ничего не заслонит", — отметили в батальоне.
Что известно о РЛС "Заслон"
В батальоне рассказали, что подвижный радар уникальной корабельной радиолокационной станции способен обнаруживать цели на расстоянии до 300 км. Такая система одновременно сопровождает до 200 объектов.
Многофункциональным радаром "Заслон" оснащены, в частности, российские корветы проекта 20380 класса "Меркурий" и проекта 20385 класса "Гремящий".
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