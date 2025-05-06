"Вперше за час війни": бійці СБС уразили радар корабельної радіолокаційної системи (відео)

Оператори дронів Сил безпілотних систем Збройних сил України уразили радар корабельної радіолокаційної системи "Заслон", яку окупанти встановили на колісне шасі. Бійці припускають, що це може бути перше ураження такої системи в Україні від початку бойових дій.

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Відео роботи українських операторів безпілотних літальних апаратів опубліковане на сторінці 413-го окремого батальйону безпілотних систем "Рейд".

На відео можна побачити влучання в радар радіолокаційної системи на колісному шасі. За словами бійців, імовірно, що РЛС "Заслон" була уражена вперше за весь час російсько-української війни.

"Цей "Заслон" більше нічого не заслонить", — зазначили у батальйоні.

Що відомо про РЛС "Заслон"

У батальйоні розповіли, що рухомий радар унікальної корабельної радіолокаційної станції здатний виявляти цілі на відстані до 300 км. Така система одночасно супроводжує до 200 об'єктів.

Багатофункціональним радаром "Заслон" оснащені, зокрема, російські корвети проєкту 20380 класу "Меркурій" і проєкту 20385 класу "Гремящий".

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