Здавав координати для ураження "своїх": агент РФ проникнув у бойову бригаду ЗСУ (фото)

«Крота» спіймали на Харківщині. Він служив за контрактом у Збройних силах, але насправді працював на ворожу воєнну розвідку.

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Деталями 6 травня поділилась пресслужба Служби безпеки України.

Російського агента, який служив в одній з бригад ЗСУ, затримала військова контррозвідка. Слідство встановило, що він "зливав" ворогу локації власного підрозділу, в якому служив на Куп’янському напрямку, та інших.

Чоловік спілкувався з куратором за допомогою месенджера. Він надсилав координати з передової, найбільший інтерес для російського ГРУ становили штаби, запасні командні пункти, укріпрайони та вогневі позиції.

Інформацію "кріт" надиктовував у голосові повідомлення, які надсилав в анонімному чаті. Російські окупанти використовували її для підготовки ракетно-бомбових ударів. Перед початком обстрілів агента мав виходити з периметра вогневого ураження.

Контррозвідники викрили наміри РФ і запобігли їх втіленню. Чоловіка затримали неподалік лінії бойового зіткнення. Під час обшуку у цього знайшли два телефони для зв’язку з ГРУ.

Фото затриманого "крота" Фото: СБУ

Повідомляється, що українця завербували дистанційно у січні. Його куратором був працівник воєнної розвідки Росії, який перебуває на передовій східного фронту. Затриманому повідомили про підозру у державній зраді, його взяли під варту без права на заставу.

Тепер "крот" може провести залишок життя за ґратами, а його майно можуть конфіскувати.

Нагадаємо, 1 травня на волонтера Сергія Стерненка був скоєний новий замах. Він отримав легке поранення, а нападницю одразу затримали.

Згодом у СБУ повідомили, що затримана 45-річна жінка — родом з Одещини, і була завербована російськими спецслужбами наприкінці 2024 року. За інструкцією від куратора вона переїхала в центр Києва й поселилась у ЖК, де проживав Стерненко. Стеження за ним почалося з середини квітня.