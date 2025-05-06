Сдавал координаты для поражения "своих": агент РФ проник в боевую бригаду ВСУ (фото)

"Крота" поймали в Харьковской области. Он служил по контракту в Вооруженных силах, но на самом деле работал на вражескую военную разведку.

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Деталями 6 мая поделилась пресс-служба Службы безопасности Украины.

Российского агента, который служил в одной из бригад ВСУ, задержала военная контрразведка. Следствие установило, что он "сливал" врагу локации собственного подразделения, в котором служил на Купянском направлении, и других.

Мужчина общался с куратором с помощью мессенджера. Он присылал координаты с передовой, наибольший интерес для российского ГРУ составляли штабы, запасные командные пункты, укрепрайоны и огневые позиции.

Информацию "крот" надиктовывал в голосовые сообщения, которые присылал в анонимном чате. Российские оккупанты использовали ее для подготовки ракетно-бомбовых ударов. Перед началом обстрелов агент должен был выходить из периметра огневого поражения.

Контрразведчики разоблачили намерения РФ и предотвратили их воплощение. Мужчину задержали недалеко от линии боевого соприкосновения. Во время обыска у этого нашли два телефона для связи с ГРУ.

Фото задержанного "крота" Фото: СБУ

Сообщается, что украинца завербовали дистанционно в январе. Его куратором был работник военной разведки России, который находится на передовой восточного фронта. Задержанному сообщили о подозрении в государственной измене, его взяли под стражу без права на залог.

Теперь "крот" может провести остаток жизни за решеткой, а его имущество могут конфисковать.

Напомним, 1 мая на волонтера Сергея Стерненко было совершено новое покушение. Он получил легкое ранение, а нападавшую сразу задержали.

Впоследствии в СБУ сообщили, что задержанная 45-летняя женщина — родом из Одесской области, и была завербована российскими спецслужбами в конце 2024 года. По инструкции от куратора она переехала в центр Киева и поселилась в ЖК, где проживал Стерненко. Слежка за ним началась с середины апреля.