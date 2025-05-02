Следила с середины апреля: в СБУ раскрыли детали о нападавшей на Стерненко (фото, видео)

Задержанная по подозрению в нападении на активиста и волонтера Сергея Стерненко в Киеве 1 мая 45-летняя женщина оказалась уроженкой Одесской области. Сотрудники Службы безопасности Украины выяснили, что подозреваемая в конце 2024 года искала "быстрого заработка" в интернете, и ее завербовали российские спецслужбы.

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Подробности о подозреваемой в покушении на Стерненко рассказали 2 мая в пресс-службе СБУ.

В материалах дела говорится, что подозреваемая сначала по заказу российских кураторов следила за определенными автомобилями, делала фотографии и передавала россиянам информацию. Со временем завербованной стали давать новые задачи. В частности, ей приказали изготовить самодельное взрывное устройство по присланной куратором инструкции, а также по указанию спецслужб женщина переехала в квартиру в центральной части Киева в жилом комплексе, где жил волонтер, рассказывают в СБУ.

Подозреваемая в нападении на Стерненко должна была изготовить детонатор по инструкции ФСБ Фото: СБУ Завербованная ФСБ женщина должна была изготовить самодельный детонатор Фото: СБУ

По данным СБУ, подозреваемая начала следить за Стерненко с середины апреля. Впоследствии российские кураторы дали ей координаты "схрона" с огнестрельным оружием — пистолетом модели ПМ, а также патронами к нему.

Место покушения на волонтера Сергея Стерненко в Киеве Фото: СБУ Пистолет, из которого стреляли в Сергея Стерненко Фото: СБУ

По материалам дела, российский куратор утром 1 мая дал женщине указание совершить убийство Стерненко возле его жилья. Предварительно подозреваемая уже узнала марку автомобиля активиста и ориентировочное время, когда он выходит из дома.

В момент, когда волонтер выходит из подъезда, женщина несколько раз выстрелила в него из пистолета. Одна из пуль попала Стерненко в ногу, а сотрудники СБУ мгновенно задержали нападавшую на месте, рассказали в пресс-службе ведомства.

СБУ собрали вещественные доказательства на месте покушения на Стерненко Фото: СБУ Одна из пуль попала Стерненко в ногу Фото: СБУ

Во время обысков у подозреваемой нашли телефон с доказательствами работы на Россию и компоненты для самодельного взрывного устройства. Само устройство женщина хранила в другом доме.

Женщине сообщено о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины) и законченном покушении на убийство из корыстных побуждений, совершенном по заказу, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 27 и ч. 2 ст. 115), сообщили в СБУ. По этим статьям ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Российские кураторы переписывались с завербованной женщиной в мессенджерах Фото: СБУ Переписка российских спецслужб с подозреваемой в нападении на Стерненко Фото: СБУ

На Стерненко совершено нападение: детали

Блогер, активист и волонтер Сергей Стерненко заявил о покушении на него 1 мая. Он сообщил, что был ранен, но угрозы его жизни нет, и обвинил в нападении россиян.

Пресс-служба СБУ обнародовала кадры задержания нападавшей на волонтера и сообщила, что Стерненко ранили легко и его жизни ничего не угрожает.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении 1 мая пообещал предоставить общественности "все факты" относительно покушения на Стерненко.

К вечеру 1 мая Сергей Стерненко показал первое фото из медучреждения после ранения.

2 мая в Шевченковском районном суде города Киева нападающей избрали меру пресечения: содержание под стражей без права внесения залога до 29 июня.