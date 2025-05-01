Сергей Стерненко показал первое фото из больницы после ранения: как выглядит блогер

Волонтер и блогер Сергей Стерненко показал свое первое фото из больницы после покушения на него.

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Кадры блогер опубликовал на странице в Instagram.

"Не сегодня, еще потанцую на ваших могилах", — обратился он к россиянам.

В комментариях к посту пользователи соцсети массово желают ему скорейшего выздоровления.

Сергей Стерненко поделился "сториз" о том как во время стрельбы одному из его охранников пуля пробила кофту, но сам он остался цел и не получил ранений.

Сергей Стерненко получил ранение

В Telegram Стерненко отметил, что пока о многом не может говорить, так как продолжаются следственные действия.

"Но угрозы от россиян в мой адрес были давно. Им очень не нравится информационная работа, и огромные поставки дронов, которые мы с вами производим", — заметил он.

По его информации, ВСУ уже получили благодаря его сборам 176 000 FPV-дронов.

"Поэтому, конечно, они хотели меня убить", — подытожил он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сегодня вечером обратил внимание на покушение на Стерненко. Глава СБУ Василий Малюк доложил ему о ходе расследования.

Cтерненко сообщил о нападении на него днем 1 мая. Женщина произвела в него выстрел из огнестрельного оружия.