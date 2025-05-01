Покушение на Стерненко: Зеленский обещает предоставить обществу "все факты" (видео)

Нападение на волонтера и блогера Сергея Стерненко расследует Служба безопасности Украины. Общественности предоставят все подробности дела.

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Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.

Глава государства подчеркнул, что ему известны обстоятельства нападения на Стерненко. Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк доложил Зеленскому о ходе расследования дела Стерненко.

"Служба безопасности Украины задержала нападающую — оперативно, спасибо за это. Все факты о нападении будут представлены обществу", — сказал он.

Покушение на Стерненко: все подробности случившегося

Сергей Стерненко сообщил о нападении днем 1 мая в Telegram. Блогер отметил, что он получил ранение, угрозы его жизни не было. В нападении он обвинил россиян и призвал больше отправлять ему средств на Силы обороны Украины.

Правоохранители задержали женщину, стрелявшую в Стерненко. Пострадавший благодарил СБУ за молниеносную реакцию.

В СБУ показывали кадры задержанной и заявили о ее задержании на месте, в блогера стреляли из огнестрельного оружия. Сам Стерненко рассказал, что его прооперировали. Пуля вышла навылет

Стоит отметить, что это уже четвертое нападение на Стерненко, первые три попытки были в 2018 году.