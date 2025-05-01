Пуля прошла навылет: Сергея Стерненко прооперировали после нападения

Украинского волонтера и блогера Сергея Стерненко прооперировали после нападения на него.

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Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. Волонтер добавил, что он пытается прийти в себя.

Сергей Стерненко уточнил, что пуля вышла навылет. Поэтому жизненно важных органов она не задела.

"Еще раз спасибо СБУ. И вам всем", — написал блогер.

Позже Сергей Стеренко дописал, что ему очень повезло.

Нападение на Сергея Стерненко: что известно

Напомним, в четверг, 1 мая, в 13:32 в своем Telegram-канале блогер написал, что на него было совершено нападение. Сергей Стерненко добавил, что он ранен. Позже он уточнил, что угрозы его жизни нет.

Позже стало известно, что нападавшая на Сергея Стерненко задержана. Пострадавший поблагодарил соответствующие службы за быструю реакцию.

Подробностями поделилась Служба безопасности Украины. В ведомстве показали кадры задержанной нападающей и рассказали, что ее задержали прямо на месте. Покушение на блогера было совершено из огнестрельного оружия.

В то же время народный депутат Украины от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко отметил, что есть список людей, на которых охотятся российские спецслужбы.

Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак отметил, что задержание произошло именно на улице, на глазах у свидетелей. Этот факт позволяет предположить, что за женщиной велось наблюдение и вероятно, даже был проведен следственный эксперимент под контролем спецслужб.

Добавим, что это уже четвертое нападение на Сергея Стерненко. Первые три состоялись в 2018 году.