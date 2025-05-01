Покушение на Стерненко: в Раде предупредили, что РФ охотится на целый ряд людей

Украинский активист и волонтер Сергей Стерненко заявил о нападении на него 1 мая. Он сообщил, что во время покушения получил ранение. Народный депутат Украины Алексей Гончаренко отметил, что есть список людей, на которых охотятся российские спецслужбы.

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Сообщение депутат Верховной Рады от фракции "Европейская солидарность" опубликовал в своем Telegram-канале.

"Сил и здоровья Стерненко", — написал нардеп.

Гончаренко заявил, что существует перечень людей, которых в Украине пытаются ликвидировать россияне.

"Прямо сейчас есть список людей, на которых охотятся россияне. Все достаточно серьезно. Поэтому будьте осторожны", — написал парламентарий.

Он также одобрительно отозвался о работе Службы безопасности Украины.

Покушение на Сергея Стерненко: детали

Сразу после сообщения о покушении Стерненко в своем Telegram-канале сообщил, что имеет легкое ранение и угрозы его жизни нет, а нападавшую задержали сотрудники СБУ.

В пресс-службе ведомства также сообщили, что на Стерненко напали с огнестрельным оружием, и нападавшая была задержана на месте.

Предыдущие покушения на Стерненко

На активиста Сергея Стерненко было совершено три нападения в 2018 году. По словам одессита, третье нападение произошло поздно вечером 24 мая возле его дома. Двое мужчин — Иван Кузнецов и Александр Исайкул — нанесли ему ножевое ранение, а также активист получил сотрясение мозга. Иван Кузнецов во время схватки также получил ранение ножом, от которого скончался. Александру Исайкулу удалось сбежать. Против Сергея Стерненко открыли дело о превышении необходимой самообороны, которое Приморский районный суд города Одессы закрыл 26 декабря 2023 года.

После начала полномасштабного вторжения активист и блогер Сергей Стерненко занялся волонтерством и начал собирать деньги на ударные дроны для Сил обороны Украины.

Напомним, 20 апреля Сергей Стерненко сообщал, что РФ начала применять "Шахеды" для корректировки ударов и разведки.