"До заказчика этих нападений дойдет наказание": суд закрыл дело против Сергея Стерненко

Адвокат рассказал, что команда юристов доказала невиновность активиста благодаря поддержке гражданского общества и особой стратегии защиты. Таким образом удалось победить систему.

Related video

Приморский районный суд города Одессы закрыл дело о самозащите общественного активиста и волонтера Сергея Стерненко, открытое после нападения на него в 2018 году. О деталях судейского решения Стерненко рассказал в заметке в соцсети X (ранее — Twitter).

Важно

"Показывают себя с лучшей стороны": в ВСУ назвали самые полезные дроны на войне (видео)

Общественный активист заявил, что во время судебного разбирательства прокуроры не сумели привести достаточно аргументов для обвинения в умышленном убийстве. Поэтому судьи признали, что злого умысла не было и дело закрыли.

Стерненко напомнил, что в 2018 году защищал свое право на жизнь во время третьего заказного покушения.

"Это был очень трудный путь — доказать, что ты имел право защищаться, когда против этого давила российская агентура. До заказчика этих нападений дойдет наказание", — заявил общественный активист.

В команде адвокатов, которые представляли волонтера в суде, был экс-боец ВСУ и юрист Маси Найем — он подтвердил решение суда в пользу своего клиента.

"Сторона обвинения не доказала его вину, в его действиях не было умысла на умышленное убийство", — написал юрист на странице Facebook.

Другой адвокат, Илья Воробьев, объяснил в Facebook, благодаря чему команда победила в суде. По его словам, это "победа гражданского общества и сильной юридической стратегии защиты над системой".

Дело Стерненко — детали

Отметим, в 2018 году на общественного активиста и бывшего главу одесской ячейки партии "Правый сектор" Сергея Стерненко было совершено три нападения. Во время третьего, произошедшего 24 мая, он получил ножевое ранение и сотрясение мозга. Нападение совершили двое мужчин. Один из них во время схватки получил ножевое ранение и скончался. Второй сначала сбежал, затем был задержан полицией, затем отпущен на свободу и впоследствии сбежал в Россию.

Между тем против Стерненко открыли уголовное производство по нескольким обвинениям, среди них — ст. 115 ч. 1 (умышленное убийство) и ст. 263 ч. 2 (ношение холодного оружия). Летом 2020 года его отправили под домашний арест. Тем временем против него продолжилось другое дело, в котором его подозревали в похищении человека — местного депутата Сергея Щербича. Согласно показаниям Щербича, его связали, били палкой, давили ему пальцы плоскогубцами, а также разряжали в него травматический пистолет: в спину и ноги. В 2021 году суд признал Стерненко виновным и приговорил к 3 годам колонии с заменой на 1 год условно. Во время рассмотрения дела активист некоторое время находился в тюрьме, из-за чего в Украине состоялся ряд акций протеста. В феврале 2022 года Кассационный уголовный суд отменил приговор Стерненко за незаконное хранение боеприпасов.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Стерненко присоединился к волонтерскому движению: собирает деньги и покупает дроны, в которых нуждаются подразделения Сил обороны.

Напоминаем, в росСМИ подтвердили, что ВС РФ не смогли продвинуться под Авдеевкой благодаря беспилотникам, которые использовали бойцы ВСУ. Между тем 47 бригада опубликовала кадры работы FPV-дрона: подбил танк "Прорыв" и заставил бежать экипаж.