Участники акции в поддержку Стерненко озвучили требования к власти (фото, видео)

Митингующих стало заметно больше. В ходе выступления также были названы имена людей, которые якобы виноваты в вынесении приговора

Сторонники бывшего лидера одесской ячейки "Правого сектора" Сергея Стерненко, митингующие на Банковой в Киеве, озвучили свои требования к власти. Самих участников протеста при этом стало заметно больше.

Как сообщает корреспондент Фокуса, у Офиса президента начался концерт. Также к микрофону выходят участники митинга, высказывающие слова поддержки в адрес Стерненко, и называющие тех, кто, по их мнению, виноват в вынесении приговора.

[ + – ] На входе в Офис президента

В частности, выкрикиваются имена министра внутренних дел Арсена Авакова и Генерального прокурора Ирины Венедиктовой, которую называют "чумой".

Также на митинге присутствует и народный депутат от фракции "Голос" Александра Устинова, которая вместе с коллегой по фракции Ярославом Юрчишиным инициировала сбор подписей за отставку генерального прокурора Ирины Венедиктовой в связи с приговором Сергею Стерненко по делу о похищении и пытках человека.

[ + – ] Участники акции протеста

Позже участники акции озвучили свои главные требования к власти:

Немедленно освободить Сергея Стерненко и других "политзаключенных";

Обновить судебную систему, а именно перезапустить Высший совет правосудия;

Новых членов судебных органов выбрать в честном конкурсе.

[ + – ] Акция в поддержку Сергея Стерненко

Напомним, 23 февраля в 20:00 на улице Банковой в Киеве началась акция в поддержку бывшего лидера одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко, которого Приморский райсуд Одессы приговорил к 7 годам и 3 месяцам заключения за похищение депутата Одесского горсовета. Митингующие хотели пройти к зданию Офиса президента Владимира Зеленского, однако правоохранители перекрыли подходы к нему.

Отметим, акция в поддержку Стерненко проходила также в Харькове и более, чем в 20 городах Украины, в Польше (Варшава, Краков), США (Чикаго) и Испании (Малага). В разных городах акции начались в разное время.

Напомним, 23 февраля Приморский райсуд Одессы осудил Сергея Стерненко на 7 лет и три месяца за похищение депутата Одесского горсовета с целью получения 300 гривен выкупа. У осужденного конфискуют половину всего имущества. После оглашения решения суда под зданием произошли стычки с полицией. Активисты пытались заблокировать выезд Стерненко в СИЗО. Партия "Голос" из-за решения суда анонсировала сбор подписей за отставку генпрокурора Венедиктовой.